De la Varga calcula en “varias miles” las denuncias del sector hostelero contra la Junta de Castilla y León

El presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Fernando de la Varga, calcula que serán “varios miles” las denuncias del sector hostelero contra la Junta para exigir responsabilidad patrimonial por las medidas restrictivas de limitación de actividad, y consideran que por parte de la justicia habrá un “razonamiento positivo hacia el sector”.

Así lo ha asegurado hoy durante la movilización que el sector hostelero de Burgos ha realizado a las puertas de la delegación de la Junta para protestar por las medidas de restricción planteadas, así como para manifestar su rechazo al “continuo señalamiento de sector como foco de un problema del que no es responsable”.

De la Varga ha eplicado que desde la Confederación han organizado reuniones con un bufete de abogados para informar a los hosteleros de cara a la presentación de estas demandas, que recordó que llevarán a cabo de manera individual cada uno de los empresarios hosteleros, a través de una serie de plataformas propuestas por la propia Confederación. En este sentido afirmó estar “muy contento” con la acogida de estas webinar, que están completas por segundo día consecutivo.

“En justa medida vamos a tener unas grandes herramientas de defensa y van a dar que hablar en los próximos meses” , señaló. En este punto avanzó que solo en una de las plataformas que proponen a los hosteleros para denunciar, se han presentado ya entre 160 y 170 denuncias, por lo que a nivel regional esa cifra se puede convertir en “unas cuantas miles”, que se multiplicaría en “cientos” a nivel nacional.

“La hostelería castellano y leonesa está herida de muerte”, señalaron los hosteleros de toda la Comunidad en un comunicado, dirigiéndose al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, así como al vicepresidente, Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

La Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, convocó hoy a todas las federaciones provinciales de la Comunidad, con el objetivo de protestar por las medidas y pedir al gobierno autonómico que “reconsideren” el próximo lunes la apertura del interior de los establecimientos hosteleros, así como “ampliar” el horario de las actividades no esenciales, “con el fin de poder controlar los comportamientos de los ciudadanos durante el mayor tiempo posible, y evitar la ruina económica de la comunidad”.

“En función de los datos sanitarios que tanto alegan, que nos permitan poder interactuar interiormente, como se ha permitido a otros sectores. Es chocante que puedan hacer un examen en la universidad con distancia, pero no se pueda consumir en el interior con la misma distancia. Son criterios que nos cuesta entender”, apuntó De la Varga.

Asimismo, desde el sector proponen también una “compensación económica” en concepto de ayudas directas, “ágiles en forma y pago puesto que está en riesgo la supervivencia de todas las empresas”. En este punto, el presidente de la Confederación regional hizo referencia a la menor afluencia de las concentraciones, en comparación con otras convocatorias. “Nos han condenado a trabajar 16 horas al día, el empresario no puede desatender su establecimiento. Las ayudas que estamos solicitando son para las empresas, no para los trabajadores, porque estamos viendo que no colaboran con nosotros”, dijo.

Criterios

En relación a los criterios que sigue la Junta de Castilla y León para la desescalada, De la Varga hizo alusión a la reapertura de la hostelería en Galicia y La Rioja. “Vemos que han estado con restricciones más severas, pero el impacto ha sido igual”, dijo recordando que otras comunidades, con “menor presión” sobre el sector hostelero han dado “las mismas cifras que Castilla y León”. “A partir de ahí es analizar cuáles son los criterios más correctos, sobre todo para mantener esa línea de equilibrio entre la economía y la seguridad”, añadió.

El también presidente de la Federación Provincial de Empresario de Hostelería de Burgos volvió a señalar a la provincia burgalesa como la “más criminalizada” de la Comunidad, recordando que uno de los criterios que sigue el Gobierno autonómico para la desescalada es el nivel de ocupación en las UCIs. En ese sentido pidió que se comunique “cuántas personas” hay en la Unidad que sean de Burgos, dijo en referencia a que debido a la saturación de los hospitales de la Comunidad, muchos pacientes COVID han sido trasladados al Hospital de Burgos. “Si la condena a la ciudad de Burgos viene por ser solidarios, debería venir acompañado de ayudas, porque se ha condenado al sector hostelero de una manera injustificada y por el hecho de ser solidarios”, concluyó.

En las diferentes concentraciones celebradas hoy frente a las delegaciones territoriales de la Junta, se procedió a la simbólica rotura de platos, bajo el lema ‘nos hacen pagar los platos rotos’, y al grito de “queremos trabajar”. "Necesitamos ayudas directas, no más promesas vacías. Y necesitamos que realicen un análisis profundo, reflexivo y autocrítico de su actuación para con nuestro sector y toda su cadena de valor. Y una vez lo hayan realizado, asuman sin más dilación sus propias responsabilidades políticas", señalan en el comunicado.