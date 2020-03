Una jornada para demostrar a las Empresas la capacidad de las personas con discapacidad

La Fundación CISA ha celebrado la Jornada ‘Añadiendo Valor a las Empresas’, un encuentro con empresarios donde reivindicar el valor que aportan las personas con discapacidad intelectual a través de sus puestos de trabajo y dar a conocer los proyectos que la fundación social del Grupo ASPANIAS ha desarrollado junto al Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Fundación Burgos C.F, Plena inclusión Castilla y León y la Fundación Mutua Madrileña.

FORMACIÓN EN REALIDAD VIRTUAL

En concreto, se ha presentado el proyecto ‘Realidad virtual como recurso para el entrenamiento y la adquisición de competencias laborales entre personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’ que ha llevado a cabo el departamento de Realidad Virtual de ITCL Centro Tecnológico con el desarrollo de un simulador de carretillas elevadoras que tiene como objetivo el entrenamiento y la formación de personas con discapacidad intelectual como carretilleros (tipo retráctil) y facilitará la capacitación de al menos 40 personas a lo largo de 2020.

En este sentido, se trata de una carretilla con mandos reales que permite al trabajador operar como lo hará en el futuro en las empresas. A través de la realidad virtual y aumentada se ha simulado con el mayor realismo posible el entorno de una empresa y su zona de almacenaje. De esta forma, los alumnos pueden conocer en detalle cómo habrán de operar en el futuro en ese mismo entorno, así como las posibilidades que ofrece la carretilla antes de comenzar su periplo profesional.

El simulador ofrece una serie de ventajas en la formación de los futuros trabajadores. En concreto, minimiza el riesgo en la parte práctica al no estar en contacto con entornos que puedan poner en riesgo al personal, tratándose de un entrenamiento realista que no presenta riesgo alguno para el trabajador. El proyecto ha sido desarrollado gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, que ha financiado el proyecto con 35.000 €, el máximo fijado en la categoría de innovación social de la VII Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social.

PILOTAJE DE EMPLEO PERSONALIZADO

Un espacio destacado ha tenido la presentación del Proyecto ‘Pilotajes de Empleo Personalizado’, desarrollado conjuntamente por Plena inclusión Castilla y León y el Grupo ASPANIAS junto al impulso decidido de la Fundación Burgos C.F, el cual ha permitido a una persona con discapacidad incorporarse a las oficinas del club burgalés, aportando valor con su trabajo y demostrando el compromiso del equipo con la diversidad e inclusión laboral de todas las personas.

Los ‘Pilotajes de Empleo Personalizado’ permiten aprovechar las capacidades y los talentos de personas con especiales necesidades de apoyo a través de una fase de descubrimiento y conocimiento de la persona. Juntos, persona con discapacidad, empresa y técnico, encuentran el espacio laboral donde el empleado que se acoge al pilotaje aporta valor a la empresa. No se trata de adaptar un puesto de trabajo que ya tiene la empresa, sino de descubrir qué necesidades tiene la empresa, en relación con las tareas que el futuro empleado con discapacidad sabe realizar, de tal forma que no necesitará apoyo para su realización. No obstante, tanto técnico como entidad estarán siempre a disposición de la persona con discapacidad y de la empresa.

La jornada, celebrada en la sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV), ha comenzado con una foto de familia de los asistentes que ha permitido inmortalizar un acto cargado de simbolismo, donde han quedado retratados todos los representantes de las empresas que han asistido para apoyar la inclusión laboral de las personas discapacidad, objetivo prioritario de la Fundación CISA.