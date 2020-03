Una familia burgalesa, atrapada en Panamá por la crisis del coronavirus

Una familia burgalesa, que había acudido a Panamá para visitar a un familiar, no puede regresar a España. Esta mañana, a través de Cope Burgos, ha pedido ayuda para poder hacerlo. Lucía González, su marido y sus dos hijos de 3 y 5 años viajaron el pasado 8 de marzo hasta Panamá con la intención de visitar a unos familiares y hacer turismo. Antes, preguntaron si con la incipiente crisis del COVID-19 era recomendable o no, y era mejor aplazar el viaje. En España, según ha relatado, les dijeron que no se preocuparan. "No os preocupeis", les dijeron.

Cuatro días despúes, una vez en destino, les comunicaron la cancelación de su vuelo de regreso, previsto para el 20 de marzo. "A los cuatro o cinco días de estar aquí nos dicen que el vuelo ha quedado cancelado. Además, todo se cerró, también en confinamiento, tenemos que estar encerrados en casa. Y aquí estamos", lamenta Lucía.

"Llamamos todos los días a la embajada de España y nos dicen que estemos tranquilos. Que están mirando a ver cómo pueden hacerlo, pero siempre nos dicen que el Gobierno todavía no ha dado instrucciones. Que esperemos y que tengamos paciencia". Algo que entienden los padres pero no los niños que, como es natural, son los a los que más les está afectando esta situación.

"Mi hija no puede más", reconoce visiblemente emocionada Lucía. "No para de llorar. No es que quiera salir a la calle. Es que quiere estar en su casa, como es normal".

"Aquí llevamos ya 15 días recluídos y estamos sanos. No nos negamos ni siquiera hacer otra cuarentena ni nada. Solo queremos llegar a España", insiste.

El avance en Panamá de los casos de contagio por coronavirus, explica, "va más lenta, pero va a ir subiendo", así que , "o salimos ya o no salimos. La fecha que nos daban era el 2 de mayo... mi hija cae aquí. Como estemos hasta el dos de mayo no llega", exclama.