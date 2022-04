Una enfermera recoge material quirúrgico en Burgos para enviar a Ucrania

Una enfermera burgalesa, Azucena Santillán, ha iniciado una recogida de material quirúrgico para enviar a Ucrania, como apoyo para un grupo de navarros, respaldados por el Colegio de Enfermería de esa comunidad y unas cuarenta empresas que se encuentran prestando ayuda en la zona.













De hecho, ha sido la llamada de una compañera de esta enfermera, una integrante del grupo que es también miembro de la directiva del Colegio de Enfermería navarro, la que ha contado la situación a Azucena Santillán, que ha decidido intentar ayudar.



El personal sanitario de ese grupo está colaborando con tres hospitales próximos a la frontera pero dentro de Ucrania, donde no hay grandes ongs desplegadas, por lo que están teniendo especiales dificultades de acceso al material.



La iniciativa está condicionada por los tiempos porque el objetivo es que el material se pueda enviar el próximo viernes a Galicia, desde donde partirá un convoy con ayuda para este grupo navarro.



“Se trata de recoger material que no ocupe mucho espacio y tenga alto valor añadido, como bisturís, grapadoras o drenajes”, ha detallado Santillán, que ha aclarado que puede ser material caducado o que se ha abierto y ha perdido la esterilidad, e incluso muestras que no se utilizan.



Ha lanzado un llamamiento a todo tipo de centros públicos y privados, no solo hospitales, también consultas privadas, dentistas y centros de estética.



Aunque tras el primer envío a Galicia seguirá recogiendo material, Santillán recuerda que la situación en Ucrania es muy complicada, con “personas destruidas, que han perdido a miembros de su familia y que están en hospitales que nadie puede garantizar que no vayan a ser bombardeados”.