UGT espera que "sea quien sea" el nuevo presidente de la Junta siga apostando por el Diálogo Social

El secretario General de la UGT, Pepe Álvarez, ha dicho hoy en Burgos que sería muy importante que los candidatos a la presidencia de la Junta de los diferentes partidos políticos explicaran su postura ante el Diálogo Social, ya que "su funcionamiento en Castilla y León durante décadas ha sido ejemplar".

Álvarez, que ha participado en la jornada 'El Diálogo Social como instrumento de cohesión', ha avanzado que UGT no pedirá el voto para ningún partido pero que en los próximos días presentará, conjuntamente con CC.OO, un documento en el que plasmarán cuales son los retos más importantes que presenta la legislatura.

"No vamos a pedir voto para nincún partido político lo que no quire decir que no opinemos. Serán los afiliados quienes decidan qué partidos politicos tienen en sus programas las ideas del sindicato. En los próximos días presentaremos documento conjunto con CCOO cuales son los retos más importantes que presenta la legislatura", ha avanzado.

Sí que se ha posicionado para señalar lo que, a su juicio, "es muy negativo para España". El líder sindical ha definido así la irrupción de Vox, ya que "cada día deja más claro con sus políticas que es un partido de extrema derecha".

Me gustaría que los candidatos a presidir el Gobierno y los resposnables del resto de partidos que no tienen tantas opciones de serlo "expliquen las intenciones porque estas elecciones deberían servir para que el nuevo Parlamento, más allá de la pluralidad que tenga, tenga cohexión, programa en común y abordar de manera estable los problemas que tiene el país".

"Desde 2009 no ha habido prácticamente Diálogo Social en nuestro país. Hemos intentado recuperarlo en esta ultima etapa pero con muy poco acuerdo, hemos cerrado muy pocos acuerdos", ha lamentado.

En la joranda han participado el secretario regional, Faustino Temprano, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, la presidenta del Consejo de Estado, Maria Teresa Fernández de la Vega, los expresidentes de Colombia y Brasil, Ernesto Samper y Dilma Rousseff, entre otros.

A la clausura también ha asistido el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez.