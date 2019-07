La UBU da voz a los familiares de niños con TDHA

Esta mañana se ha inaugurado el I Congreso Internacional de Salud desde un Abordaje Internacional (CISAI 2019) con el tema“Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH), avances en la investigación y en la práctica profesional” que ha abordado los avances y la complejidad del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad. Con una prevalencia global alta, entorno al 6 o 7 por ciento, el TDHA es el trastorno que más impacto tiene en los niños con edad escolar tanto en su desarrollo como en su conducta.

Organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos conjuntamente con la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta (Colombia), el Rector Manuel Pérez Mateos ha inaugurado este encuentro junto a la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Burgos Nuria Barros Marina, Ignacio Jiménez Santamaría; el vocal del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León; Jose Antonio Hoyos Álvarez, el vicepresidente Federación de Asociaciones de Castilla y León de TDAH. FACYL-TDAH; y Jesús Blanco Ruiz, delegado de la ONCE en Burgos/Soria

El Vicepresidente Federación de Asociaciones de Castilla y León de TDAH. FACYL-TDAH Jose Antonio Hoyos explicó que, ante un desconocimiento de este trastorno, se ha pretendido dar voz a las familias y agradeció a la Universidad de Burgos la sensibilidad con esta problemática “Necesitamos asociarnos para reivindicar nuestros derechos”.

Por su parte, el rector señaló la incidencia del TDHA, recordó que personas como Bill Gates, Steve Jobs o Luis Rojas Marcos han padecido este trastorno, en algunos casos como Rojas marcos han tenido la fortuna de contar con la confianza de su madre y un amplio panel de profesionales.

El congreso que se ha iniciado hoy y se clausurará el miércoles acercará a los ciudadanos el TDHA. El objetivo del congreso es conseguir un acercamiento al Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad desde diferentes disciplinas con la participación de expertos de ámbito nacional e internacional que abordarán en profundidad la complejidad de este trastorno en ponencias, talleres, comunicaciones y mesas de debate.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por una deficiente capacidad para concentrarse en una tarea, así como por hiperactividad motora e impulsividad.

Esta mañana han intervenido, entre otros, el responsable del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, Javier Quintero Gutiérrez y el jefe de Psiquiatría en el Complejo Asistencial de Burgos, Jesús de la Gándara Martín.

Javier Quintero Gutiérrez habló de la neurobiología ligada a los conocimientos de trastornos por atención de hiperactividad. “El TDAH es un trastorno ligado al neurodesarrollo lo que implica que para conocer cómo evoluciona el TDAH y poderle comprender mejor hay que saber cómo madura y desarrolla el sistema nervioso central tanto en niños neurotípicos, es decir, aquellos que tienen un desarrollo dentro de los márgenes normales y aquellos que tiene un trastorno desarrollo con déficit de atención”

Su intervención se centró en tres ideas importantes, todo lo que tiene que ver con la parte estructural que ha ido dando pistas de los estudios de hace 20 años que hablaban de diferencias del tamaño cerebral, de áreas concretas como el frontal y luego lo que es más novedoso que es todo lo que tiene que ver con el conectoma, mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro, “básicamente es la forma en la que interactúan las diferentes regiones del cerebro” aclaró.

El “conectoma humano” se encuentra desarrollando una novedosa investigación neurocientífica que tiene como propósito lograr un mapeo integral del cerebro para obtener datos sobre la organización de sus conexiones estructurales y la conformación de dinámicas funcionales.

Quintero Gutiérrez aseguró que se trata de mejorar la función del cerebro, lo que importa es cómo el cerebro funciona y no si tiene un grosor o una determinada forma.

El responsable del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid afirmó que no es cierto que sea una enfermedad que se conozca hace poco tiempo. Las primeras referencias del TDAH hacen referencia a hace más de un siglo. Son del pediatra británico Georges Still que en 1902 hizo la primera descripción clínica moderna del TDAH, aunque en aquel momento no se llamaba de esa forma.

A partir de ahí fueron muchos autores los que intentaron explicar las diferentes características de niños con inquietud motora importante. En los años 40 y 50 se habló de síndrome postencefalíticos porque parecía que tenía que ver con cuadros de personas que habían pasado por una encefalitis, pero la disfunción cerebral mínima. Hasta que en los años 80 cambiaron el enfoque al darse cuenta que lo importante, lo nuclear, no era tanto la hiperactividad sino lo que hay debajo, es decir, esa dificultad en la regulación de la hiperactividad y el problema de atención

En el año 80 se puso el acento en el déficit de atención, pero sigue siendo el mismo trastorno de hace 100 años, subó.

Con una prevalencia global alta entorno al 6 o 7 por ciento, el TDHA es el trastorno que más impacto tiene en los niños con edad escolar tanto en su desarrollo como de conducta. Es uno de los cuadros más prevalentes, según indicó el experto quien argumentó que un metaanálisis muy riguroso publicado hace unos años con más de 150 estudios de diferentes países, edades y llegaron a esa prevalencia.

El objetivo de estos estudiosos es aminorar los riesgos de dificultades rendimiento escolar y desarrollo otros problemas de trastornos de conducta y mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH

La revisión de la historia conceptual del TDAH permite establecer una larga tradición en la observación y estudio del TDAH y trastorno hipercinético.

La evolución del TDAH desde el antecessor, su relación con la neurociencia, los trastornos asociados como los del espectro autista, su tratamiento en el medio penitenciario, en la adolescencia, los avances en su diagnóstico, evaluación y tratamiento...entre otras muchas cuestiones son abordadas en este simposio por prestigiosos profesionales, investigadores, miembros de asociaciones etc.