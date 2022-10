La UBU ensalza la enfermería como "agente de cambio social" con la investidura de Doris Grinspun

La Universidad de Burgos (UBU) ha ensalzado el mundo de la enfermería como “agente de cambio social”, durante el acto de investidura de la enfermera Doris Grinspun como Doctora Honoris Causa de la Universidad de Burgos, por poner su talento al servicio de los demás y ser una figura destacada en la política de salud y enfermería, reconocida a nivel nacional e internacional. Dentro del ritual ancestral de la Universidad, la nueva doctora se incorporó al Claustro universitario burgalés tras recibir el libro de la Ciencia, el birrete laureado, el anillo y los guantes blancos.

Grinspun, que demostró en el Aula Magna del Hospital del Rey, ser un “referente y guía” de la excelencia en la práctica de la enfermería, agradeció a la Universidad de Burgos y a sus autoridades el enorme honor que significa para ella esta distinción y expresó su agradecimiento a los equipos de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Ontario (RNAO) y los miles de líderes y champions en diversos países que participan en el programa de guías de buenas prácticas (BPGs) de RNAO y su movimiento social de centros comprometidos con la excelencia (BPSOs).

En su intervención, Grinspun realzó el rol de la enfermería como agente de cambio social, con enfoque especial sobre la equidad y la justicia social y habló de Edith Monture, la primera mujer indígena en convertirse en enfermera en Cánada; y de Florence Nightingale. Se refirió a los enormes desafíos que ha supuesto la pandemia del covid para la enfermería, que se están viviendo todavía; al agobio de los enfermeros y la urgencia de su trabajo y cómo tuvieron que lidiar sobre políticas de salud, agotamiento, muerte de pacientes y colegas y la respuesta a un virus desconocido que se prolongó “porque en vez de vacunar universalmente, vacunamos dos, tres y cuatro veces en los países de altos recursos, y dejamos atrás a los demás”.

“La pandemia trajo espejos de realidad para todos, y salud solo para alguno. Nuestra profesión está sufriendo enormes desafíos que tomará años, sino décadas, en sobreponer. Sin embargo, también nos ha posicionado, a las enfermeras y otros profesionales de salud, para ser agentes de cambio social en un mundo que necesita de liderazgo positivo”, explicó.

Grinspun llamó a las enfermeras a asumir un rol de liderazgo en políticas de salud y expandir su enfoque tradicional sobre el individuo y la curación. “Necesitamos un enfoque amplio para crear sistemas de salud integrales basados en los determinantes sociales y ambientales de la salud”. También reivindicó el rol en la educación pública y demando la firma de la Universidad de Burgos en el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para proteger la vida de las generaciones actuales y futuras. “El futuro depende de nosotros, y la maravillosa potencialidad de un mundo más saludable, equitativo y pacífico. Todo nuestro esfuerzo se dirige a dejar un mundo mejor para las generaciones jóvenes y aquellos que vendrán después. No me cabe duda de que juntos todos, lo lograremos”.

Previamente, su padrino Raúl Soto relató sus méritos y dijo que Doris Grispun “hizo de su vocación una profesión y de su profesión un arte: el arte de la excelencia en el cuidado”, una vocación muy temprana cuyos estudios inició en Israel donde se diplomó en Enfermería por la Universidad de Jerusalén, licenciándose posteriormente en Enfermería y Comportamiento de Organizaciones por la Universidad de Tel-Aviv y continuar después su formación en Estados Unidos con una Maestría en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Michigan y en Canadá donde se doctoró en Sociología por la Universidad de York, en Toronto.

A su juicio, su “sensibilidad y su capacidad de liderazgo” le llevaron a colaborar de modo activo a comprometerse e implicarse en la mejora de las políticas sanitarias de Canadá, en la reforma sanitaria canadiense de 1996, liderando la creación del Programa de Guías de Buenas Prácticas basadas en la mejor evidencia disponible. "La grandeza de Doris se potencia al unir su formación a su espíritu humanista, “a su amor por sus semejantes y a su implicación en la mejora de la sociedad, a través del ejercicio de su profesión”, señaló.

Según indica la UBU en un comunicado, fu en su Chile natal, donde Grinspun conoció la “injusticia social”, viendo, como junto a personas de pobreza extrema, coexistían otras con nivel socioeconómico muy elevado. Esta vivencia, junto a su constatación de la falta de equidad en el acceso a los servicios públicos de salud en Estados Unidos, le hizo sensibilizarse en las políticas sanitarias que promoviesen una igualdad real: una sanidad universal y pública de la que siempre ha sido firme defensora.

“Por ello, se erigió en líder transformadora, agente de cambio y promotora de la excelencia”, apuntan. Ejerció como directora de enfermería en el Hospital Monte Sinaí de Toronto, capitaneando la gestión, planificación y evaluación de la práctica profesional de enfermería. Soto destacó que, en 1996, la nueva doctora honoris causa asumió la gerencia ejecutiva de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario (RNAO), cargo que continúa ejerciendo en la actualidad.

Subrayó también su vocación docente e investigadora como profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Toronto y de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Otawa, miembro del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de York, de la Junta Directiva de Sigma Theta Tau Internacional y su participación en varios grupos de trabajos y comités de Sigma. “Es -dijo- una orgullosa becaria de Virginia Herdenson y durante más de tres décadas ha dirigido varios proyectos internacionales en América Latina, China, Australia y Europa”.

Un trabajo reconocido por la Asociación Canadiense de Comercio como una de las diez personas Hispano-Canadienses más influyentes y distinguido con más de cincuenta merecidos premios académicos y profesionales,por la Universidad de Ontario en 2011 con la distinción de Dra. Honoris Causa en Leyes y la Universidad de Lleida, en 2018 como Dra. Honoris Causa en Enfermería. Su sistema de trabajo ha sido implementado en países como Sudáfrica, Australia, China, Colombia, Perú y España.

En España, este programa, en el que participan más de cincuenta Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, está liderado desde el año 2010 por la directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud, la Dra. Moreno Casbas, que ha asistido a la investidura de la doctora Grispun en la Universidad de Burgos.

Líder en la transformación de los sistemas de salud

Por su parte, el rector Manuel Pérez Mateos, tras recordar los orígenes asistenciales del Hospital del Rey y las enfermedades que sufrían los hombres de Atapuerca, se refirió a la capacidad ancestral para sentir compasión ante los males y la necesidad de actuar para paliarlos y en este escenario señaló a Grinspun como una mujer que ha revolucionado y sentado las bases de la Enfermería moderna. Enfermería y Nursing dentro de los mundos latinos y anglosajón no son lo mismo, pero coinciden en el mismo propósito, cuidar y velar por la salud y el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables.

Pérez Mateos afirmó que Grinspun ama la Enfermería por encima de todas las cosas, es un adalid en la mejora de la formación académica de esta especialidad y lidera la transformación de los sistemas de salud. “Liderar la transformación de los sistemas de salud desde el colectivo de las enfermeras y enfermeros, hacerlo con valores humanos y políticas sanitarias, con las mejores prácticas clínicas, y ejercer ese liderazgo con coraje para afrontar los múltiples desafíos y barreras que se presentan, son los tres pilares que han llevado a la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario a convertirse en la entidad de referencia de la Enfermería de todo el mundo. Una Asociación que dirige Doris Grinspun desde 1996, como gerente general”, dijo.

En este compromiso de servicio social coincide con la Universidad de Burgos en la defensa de un sistema de salud público, universal y gratuito. “La salud y la educación son derechos humanos fundamentales imprescindibles para un desarrollo sostenible con el que estamos firmemente comprometidos en la Universidad de Burgos para garantizar que nadie se quede atrás en este ámbito”.

En su intervención resaltó el trabajo y el prestigio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que el próximo mes de noviembre celebrará el II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud bajo el lema Por un mundo sostenible, comprométete con tu salud; con unos estudios de Enfermería muy demandos, modernas instalaciones y una dotación que garantiza una enseñanza de calidad y de éxito profesional de sus egresados.

También aprovechó la ocasión para recordar la apuesta de la UBU por la investigación y los éxitos cosechados por los investigadores de la UBU en los últimos años, que han permitido mantenerse en la quinta posición del sistema universitario español en Investigación e Innovación, con tan solo 10 universidades por delante en los indicadores del ranking IVIE y entre el 5 por ciento de las mejores universidades del mundo en Investigación, según los datos hechos públicos ayer mismo por Time Higher Education en su World University Ranking.

Asimismo, hizo hincapié en los 14 proyectos sobre transición ecológica y transformación digital que financiará el Ministerio de Ciencia e Innovación, con una extraordinaria tasa de éxito del 74%, a los que se añaden la subvención de otros dos nuevos proyectos de colaboración público?privada del Plan Estatal de investigación Científica y Técnica de Innovación, ambos enfocados a mejorar la sostenibilidad en procesos industriales y a optimizar el ahorro energético en edificios públicos y privados. Por último, agradeció la valentía, el coraje, el empeño de superación de Grispun al servicio de las enfermeras de todo el mundo, así como a su liderazgo transformador.