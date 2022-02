Tudanca promete “hechos” y no “aplausos” a los empleados públicos: 35 horas, mas salario y menos temporalidad

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, reivindicó la necesidad de pasar de los “aplausos” a los “hechos” con los empleados públicos de Castilla y León a los que prometió implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, la equiparación salarial con otras comunidades y reducir la temporalidad, así como el desarrollo de la carrera profesional y nueva ley de función pública que evalúe las políticas y limite los puestos de libre designación.

Tudanca comenzó la última semana de la campaña electoral del 13 de febrero con un acto sectorial sobre función pública, moderado por la socialista leonesa Yolanda Sacristán, en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos en el que compartió su proyecto político con responsables sindicales de UGT, CCOO y Csif, que exigieron un compromiso con lo público, tras una legislatura “pérdida”, y avanzar en la modernización y digitalización de la administración.

El dirigente socialista aseguró que en este momento Castilla y León tiene una “magnífica oportunidad”, por primera vez en la historia, para afrontar la modernización de la administración y el blindaje de los servicios públicos con la llegada de los fondos europeos. Por primera vez, añadió Tudanca, no hay un problema de “dinero”, por lo que criticó la gestión “ineficaz” del PP que cierra los ejercicios presupuestarios con superávit, sin resolver los retos de la función pública.

El candidato planteó las ‘recetas’ del PSOE para la función público, entre las que situó la devolución de la jornada de 35 años, que recordó el PP prometió en la anterior campaña y que no ha aplicado en estos dos años y medio. Para ello, reconoció que es necesario aumentar las plantillas. También planteó el desarrollo “por fin” de la carrera profesional y la promoción interna, así como ordenar las oposiciones, concursos y comisiones de servicio, que recalcó han generado que algunos empleados ocupen durante 30 años las plazas.

“Llueve sobre mojado”, dijo fruto de decisiones “erróneas no consensuadas”. Por ello, comprometió una nueva ley de función pública, que limite los puestos de libre designación y evalúe las políticas públicas para analizar su “eficacia”. También planteó la aplicación de incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura, no solo de sanidad, así como modernizar la administración y desarrollar “bien” el teletrabajo. Además, consideró necesario mejorar la formación, implantar planes de igualdad, reconocer la categoría de bombero forestal.

En esta como en otras materias, dijo Tudanca, no se puede hacer nada si no se escucha a quien mejor conoce la materia, por lo que abogó por el entendimiento con los sindicatos y con llegar a acuerdos, que cuando se alcanzan, se cumplen. Además, destacó que el empleado público ha sido esencial en la pandemia, y defendió que no es el funcionario de “vuelva usted mañana”, lo que a su juicio representa una “parodia crítica” para los que quieren llevarse “lo público al negocio”, “lo que es de todos a lo que es sólo de algunos”.

Fuera mitos

El socialista destacó que Castilla y León ha podido hacer una mayor inversión pública gracias a los 1.600 millones enviados por el Gobierno, lo que representa una “respuesta distinta”, que protege “lo que es de todos”. Además, derribó otro “mito” sobre lo público y recordó que España no tiene un “exceso” de empleados públicos, ya que indicó que en los países con más crecimiento y mejor estado del bienestar alcanzan el 30 por ciento.

Por ello, Tudanca criticó las condiciones de los empleados que dijo cobran 200 euros menos al mes y hasta 400 en relación a algunas comunidades vecinas, una diferencia que incluso llega a los 600 euros en el caso de las enfermeras. Muchas, añadió, se marchan no solo por la falta de equiparación salarial, sino también por la estabilidad en el empleo. Por ello, señaló que es una cuestión de “pura gestión”.

También denunció que no se ha puesto en marcha ni una sola plaza residencial desde que se asumieron las competencias, lo que conlleva que el sector público se haga cada vez “más pequeño” y que las personas mayores estén atendidos de forma deficiente.

Además, planteó que solo un cinco por ciento de los niños tienen plaza en escuelas públicas, a las que se añaden las municipales, y criticó que cuando hay fondos para extender este servicio, la Junta quiera concertarlo. Por ello, planteó plazas públicas.

Sobre el transporte sanitario, Tudanca aseguró que el PSOE quiere hacer una auditoría que compruebe si se ha cumplido el contrato e intervendrá para que revierta a la administración pública, con el objetivo de que sea un servicio público más en esta comunidad. También, defendió la gestión pública de los servicios sanitarios.

