Tudanca a los socialistas: “Volveremos a ganar y gobernaremos en Castilla y León”

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró hoy que en las próximas elecciones autonómicas su partido volverá a imponerse y llegará a la Junta. “Hoy os digo, volveremos a ganar y gobernaremos en Castilla y León”, afirmó, al igual que hace cuatro años manifestó que no era imposible que los socialistas vencieran en las urnas y lo hicieron en los comicios de 2019.

Tudanca, que intervino en la inauguración del 14 Congreso Autonómico del PSOE en el Fórum Evolución de Burgos, que lo reelegirá mañana para un tercer mandato de cuatro años, aseguró que Castilla y León “merece un futuro mejor” y añadió que tiene el “mismo compromiso” que hace siete años, cuando tomó las riendas de su partido, que es que la Comunidad tenga “lo que necesita y lo que se merece”.

Ante un millar de dirigentes y militantes socialistas, Luis Tudanca explicó que entonces iniciaron un cambio que parecía “imposible”, pero destacó que el PSOE logró ser el partido mayoritario en las últimas autonómicas y reivindicó que gobiernan “más ayuntamientos que nunca”, entre ellos el de la capital burgalesa. “No os podéis imaginar lo feliz y orgulloso que me siento”, dijo en alusión al regidor Daniel de la Rosa, un “amigo”, que resultó elegido presidente de la Mesa del Congreso.

“Ganamos las elecciones en Castilla y León 30 años después”, insistió Luis Tudanca, quien manifestó que es el “mejor balance” que se puede hacer, porque significa haber logrado la confianza de los ciudadanos hacia un partido, que destacó tiene “proyecto político” para la Comunidad y se comprometió a llevar las políticas socialdemócratas a Castilla y León “por fin desde el Gobierno”.

Al respecto Tudanca citó la sostenibilidad, la defensa de los servicios públicos, la digitalización o el feminismo para que no haya ninguna mujer que sienta “miedo”. “Aspiramos a cambiar, porque lo necesitamos más que nunca”, dijo y añadió que no se rendirá porque cree en las posibilidades de esta tierra desde el primer día, en la “Castilla y León real”, que lucha en cada pueblo porque sus consultorios sigan abiertos y para que la despoblación no sea una “plaga inevitable”, que obligue a las familias a ir cada fin de semana a las estaciones a despedir a sus hijos que se marchan por falta de oportunidades.

Descentralización

El secretario general de los socialistas de Castilla y León planteó una “tercera” descentralización en la Comunidad, tras las acometidas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y ahora de Pedro Sánchez, porque argumentó que no puede el Ejecutivo central se comprometa y descentralizarse para que en esta tierra se recentralice. Este proceso, dijo, se debe hacer, con “consenso”, pero también señaló a sus compañeros de partido que se debe afrontar con “decisión” y “coraje”.

Luis Tudanca propuso una descentralización en Castilla y León de instituciones y organismos y también equilibrar el desarrollo económico, para lograr una cohesión social y territorial. “No creceremos, sino crecemos todos juntos compañeros y compañeras”, sentenció dirigiéndose a los socialistas.

Tudanca, que dio un “gracias” al presidente del Gobierno, recordó el Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria, los centros de competencias digitales, el Incibe de León o el Centro de Enfermedades Raras. Frente a estos proyectos, denunció que la derecha no ha presentado ni uno solo “que haya significado algo” en sus más de 30 años de gobiernos en Castilla y León. “No hay ninguno, ni lo habrá”, apostilló.

Política limpia

Tudanca reivindicó la política “honesta” y “limpia” y recordó la trama eólica con peticiones de multas de 848 millones y penas 138 años de cárcel, la citación del burgalés Juan Vicente Herrera en el caso de la Perla Negra o la investigación sobre la financiación de las primarias del PP de Salamanca, algo que señaló está en el “origen” del proyecto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En su opinión, ya está demostrado que hicieron “trampas”, por lo que aseguró que en las primarias del PP se expresa la corrupción y en las del PSOE la democracia. “Esa también es una gran diferencia”, apostilló.

Además, denunció la crispación de la derecha, a la que acusó de intentar acabar política haciendo creer que “no vale y no sirve”. Sin embargo, remarcó que el PSOE defenderá la política del diálogo, el acuerdo y el consenso, lo que destacó les llevó a firmar un pacto por la reconstrucción en la Comunidad. “Lo más importante no era quien ganara o se apuntara la medalla, sino proteger a la gente”, dijo. “Ahí va a estar siempre el PSOE de Castilla y León”, agregó.

Finalmente, Tudanca reconoció la tarea de los trabajadores sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del transporte, los supermercados o del campo, “gente humilde”, que su opinión han protegido a todos en los momentos más difíciles. Además, reconoció la valentía y perseverancia de los sindicatos, en su defensa del Dialogo Social de Castilla y León. “Nos habéis tenido a vuestro lado y siempre vamos a estar al lado de los sindicatos y de los trabajadores”, sentenció.