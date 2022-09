Tudanca afea a Mañueco que se atribuya el éxito de la gratuidad de la educación para niños de hasta tres años

El secretario general del PSCyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, matizó hoy en Miranda de Ebro (Burgos) que “a partir del año que viene va a ser gratuita la educación de 0 a 3 años gracias a los fondos del Gobierno de España”, tras el anuncio realizado esta mañana en Salamanca por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acerca de que la educación de uno a dos años será gratuita en la Comunidad a partir del curso que viene.

Tudanca asistió junto a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y representantes socialistas a la misa que tuvo lugar en la iglesia de Santa María con motivo de la celebración del día de la Virgen de Altamira. Tras la Eucaristía, el secretario autonómico de los socialistas aclaró que “a partir del año que viene va a ser gratuita la educación de 0 a 3 años gracias a los fondos del Gobierno de España”.

En este sentido, preguntó si el presidente de la Junta “lo habrá dicho” porque “este año, que el primer curso ya va a ser gratuito, lo es gracias a los fondos del Gobierno de España y el año que viene también, y el siguiente, también”. “El PP lo que está intentado es volver a derivar recursos públicos, una vez más, de los fondos europeos para proteger los negocios privados”, denunció.

Tudanca reiteró que “la educación pública de 0 a 3 años va a ser gratuita porque así lo ha decidido un Gobierno socialista en España y porque está transfiriendo los fondos a la Junta de Castilla y León”. “Así que un poco de humildad y, sobre todo, alguna vez podría decir la verdad el señor Mañueco”, espetó.

Por otro lado, el secretario del PSCyL alertó de algunas “incertidumbres” como que se haya “desplomado” la creación de sociedades mercantiles en la Comunidad un 27,1 por ciento mientras en España crece. Castilla y León creó 194 sociedades mercantiles en el mes de julio, una cifra que supone un 27,1 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otra de ellas, dijo, es la disminución en Castilla y León del Índice de Producción Industrial, tal y como se conoció la pasada semana, mientras en España crecía. “Los riesgos que tenemos en Castilla y León fruto de la despoblación, de la falta de industria, de la falta de empleo y honestamente creo que también fruto de que tenemos un Gobierno que está dedicado a otras cosas, a polémicas estériles como los cambios de festivos, y que tenemos un consejero de Empleo que se dedica a cazar comunistas, según sus propias palabras, en lugar de estar ocupado y preocupado de aprovechar la llegada de los fondos europeos”, manifestó.

Así, recordó que son más de 1.400 millones de euros a Castilla y León, “que tiene que servir para industrializar comarcas como la de Miranda de Ebro, crear empleo estable aprovechando también las nuevas condiciones de la reforma laboral que permite crear empleos más dignos o la subida del salario mínimo interprofesional”, apuntó.

Finalmente, Luis Tudanca se refirió al “debate eterno” de la central nuclear de Santa María de Garoña sacado de nuevo a la palestra con la presentación de una proposición no de ley por parte del grupo parlamentario Vox para instar a la Junta que encargue al Gobierno central un estudio para la viabilidad de su reapertura. “Es un debate eterno que se ha vuelto a reabrir; el debate nuclear en forma de bulo como tiende a hacer la derecha”, dijo.

A colación, Tudanca hizo alusión a los datos conocidos sobre la pérdida de población en la zona afectada por el cierre de Garoña durante los últimos diez años, que según relató, alertaba que desde el cierre, los municipios afectados habían perdido un 9 por ciento de población”. Sin embargo, denunció que los municipios de menos de 10.000 habitantes de toda Castilla y León han perdido en estos diez años un 9,6 por ciento de población, más aún”.

En su opinión, “el problema que tiene este territorio ha sido la política de la Junta, que no ha sido capaz de atraer industrias, que ha despoblado y envejecido el territorio, que no le ha dado alternativas y que no ha potenciado los servicios públicos”. “Eso es lo que tenemos que hacer para que en la zona de Garoña se pueda volver a crecer: buenos servicios públicos, industria diversificada y estable”, sentenció.