Un estudio pionero para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down

Las personas con síndrome de Down envejecen antes que las que no tienen esta condición. Además, tienen mayor riesgo de sufrir cardiopatías, problemas de visión y auditivos y problemas como la osteoporosis. Aquí es donde entra en juego la actividad física. Numerosos estudios avalan que el deporte ayuda a frenar este envejecimiento. Es un aspecto muy importante en su vida, porque no solo tiene beneficios en la salud, también les ayuda a relacionarse con otras personas y practicar una actividad que les llena.

Desde hace 40 años, la asociación Down Burgos viene trabajando con ellos. También atienden a personas con discapacidad intelectual, para que, dentro de lo posible, puedan tener una vida independiente.

Un estudio pionero en Castilla y León

En Down Burgos, tienen muchas esperanzas en un nuevo estudio que está realizando la Universidad Isabel I, y en el que, como no puede ser de otra manera, la asociación está colaborando. Es un estudio pionero en Castilla y León. Están investigando el impacto de la actividad deportiva en la salud muscular y ósea de las personas con síndrome de Down. Y es que hay muchas evidencias que avalan los beneficios del deporte en las personas con síndrome de Down. Pero son muy genéricos. En este caso, quieren estudiar profundamente cómo afecta a sus músculos y a sus huesos.

Susana Arias es la gerente de Down Burgos. En COPE, nos ha contado, el objetivo de este estudio, que pretende analizar "cómo puede influir en la situación en la que están los más jóvenes, a partir de 12 años, y en la que están los más mayores, sobre todo a partir de los 40 años", de cara a mejorar su calidad de vida. "Según los resultados que nos dé el estudio, podemos ver qué actividades pueden hacer para mejorar su proceso de envejecimiento, ralentizarlo y que lleguen en las mejores circunstancias", explica Arias.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para llevarlo a cabo, cuentan con la participación voluntaria de personas con síndrome de down de entre 12 y 50 años. Se realiza a través de pruebas físicas, mediciones de fuerza y equilibrio. A todas estas personas también se les mide su densidad ósea y se recopilan datos sobre sus hábitos alimenticios, a través de cuestionarios.

También, se les pregunta si previamente han venido realizando ejercicio físico o han practicado algún deporte. A través de todos estos antecedentes, comparan personas que sí han realizado deporte con las que no, y comprueban qué diferencias existen. Un análisis importante para conocer el grado de envejecimiento óseo y muscular de estas personas.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los resultados de esta investigación no solo pueden proporcionar información crucial sobre la salud muscular y ósea de las personas con síndrome de Down, sino que también podrían desvelar qué ejercicios son los más beneficiosos para este colectivo. Es decir, en qué situación se encuentran los que han hecho atletismo, los que han baloncesto, o los que practican natación, por ejemplo. Y cuáles son los ejercicios que se pueden recomendar, a partir de este estudio.

¿Qué es Down Burgos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde la Asociación Down Burgos, que ha sido pionera en la promoción de la actividad física entre sus miembros durante sus 40 años de existencia, reciben este estudio con entusiasmo. Allí, cuentan con profesionales para mejorar la vida de estas personas.

"Nosotros tenemos una persona que es licenciada en INEF, contamos con fisio en distintas etapas. Tenemos un servicio de atención temprana, un servicio de estimulación cognitiva, apoyo escolar y talleres. También contamos con un centro de educación especial, y para la etapa adulta, con un centro de promoción de la autonomía personal", relata la gerente de Down Burgos.

Hoy es el #DíaMundialdelSindromedeDown ????



Y nos es imposible no acordarnos de los chicos del C.D Estela y del gran ambiente que crean cada vez que traen su juego al Coliseum ??? @DownBurgos ??



?? @rodrigomenaruizpic.twitter.com/GTC78yqViS — Longevida San Pablo Burgos ?? (@SanPabloBurgos) March 21, 2024

Las pruebas continúan realizándose, llevan durante el mes de abril y se va a prolongar también en mayo para intentar recopilar toda la información posible.