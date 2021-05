Trabajadores del transporte sanitario se manifiestan hoy en Burgos por el estancamiento del convenio

Trabajadores del transporte sanitario se manifestarán en Burgos este viernes, 21 de mayo, en protesta por la el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector y la precariedad económica y laboral que aseguran que sufren.

La protesta, convocada por la sección sindical de CGT de Ambuibérica pero que invita a participar al resto de sindicatos, se desarrollará al mediodía desde el Hospital Universitario y llegará hasta la Delegación Territorial de la Junta.

Con la manifestación, ha explicado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, los trabajadores tratan de hacer visible su "malestar" por la situación de "estancamiento" de la negociación del convenio del transporte sanitario y la "precariedad" económica y laboral que acarreaan los trabajadores del sector.

"Hace ya más de dos años que la mesa de negociación del convenio se encuentra estancada en reuniones vacías de entendimiento entre la parte sindical UGT, CCOO y CSIF y la asociación de empresarios del sector ALECA", ha señalado el sindicato, que ha afirmado que el sector pasa por una situación que considera ya se puede calificar de "denigrante e insostenible".

En concreto, ha señalado que hace más de diez años que les congelaron los sueldos, tienen una pérdida salarial de entre un 30 y un 35 por ciento y perciben en Castilla y León los sueldos más bajos después de Ceuta y Melilla, por lo que piden su equiparación salarial con otras comunidades autónomas.





SITUACIÓN PRECARIA

Además, el sindicato ha afirmado que sufren una precariedad económica y laboral "clara", contratos de prácticas y contratos no acordes a las titulaciones requeridas por el BOE, tienen una categoría profesional no reconocida, pero además no se les tiene en cuenta en los coeficientes reductores en la edad de jubilación, cuentan con bases de trabajo insalubres y afirman que sufren un "trato vejatorio y desigual".

En este contexto, han recordado que el transporte sanitario es un servicio público de gestión privada, por lo que se encuentran "desamparados" por las instituciones "que deberían de velar" por el servicio y sus trabajadores, en su caso la Junta de Castilla y León.

Asimismo, han destacado que en la lucha contra el COVID han sido ya no la primera línea, sino "la línea cero", ya que todo empieza con ellos y, pese a ello, no se les tuvo en cuenta en los reconocimientos económicos.

"Así nos tratan a los que cuidamos de los castellanoleoneses 24 horas los 365 días del año", han lamentado.