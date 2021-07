Tamara Falcó y la jesuitina María Luisa Berzosa defienden que la mujer tiene mucho que “aportar” a la Iglesia

La 'celebrity' Tamara Falcó y la jesuitina María Luisa Berzosa, defendieron hoy en Burgos, durante la tercera cita del ciclo ‘Diálogos en la Catedral para la concordia’ el papel de la mujer y que puede “aportar” mucho a la Iglesia. El templo burgalés acogió este encuentro, promovido por la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, dentro de los actos programados con motivo del VIII centenario de la Catedral de Burgos.

El encuentro, que estuvo moderado por el decano de la Facultad de Teología del Norte de España, José Luis Cabria, se centró en la fe religiosa, y ambas ponentes comenzaron sus intervenciones explicando cuál había sido su experiencia con la Iglesia, y cómo descubrieron su vocación religiosa. Berzosa explicó que fue alumna de jesuitinas en Valladolid, y cuando terminó sus estudios y mientras trabajaba se dio cuenta de que se sentía “llamada a algo más amplio”.

Tamara Falcó, por su parte, señaló que todo comenzó un día cuando buscando una lectura de verano, encontró la Biblia, y afirmó que fue gracias a la Virgen María que logró “acercarse” a la Iglesia, y que por ello, la madre de Jesús, supone un “referente”. “No me cabe en la cabeza cuando dicen que las mujeres no están presentes en la Iglesia, porque es no conocer a María”, señaló.

Tercera cita del año del ciclo ''''Diálogos en la Catedral para la concordia'''' con la celebrity Tamara Falcó y la jesuitina María Luisa Berzosa, para hablar de la mujer en la Iglesia .Ricardo Ordóñez ICAL





Otro de los temas tratados durante este encuentro fue la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones. María Luisa Berzosa explicó que en su opinión hay otros modos de formar en la fe, diferentes a los que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos años, y aseguró que Dios se vale de “muchas circunstancias y personas para llegar donde quiere llegar o donde la gente busca”. Al hilo de esto, defendió que el “poder elegir” para ella es una “lectura positiva” , que permite a la gente encontrar a Dios, sin necesidad de que sea algo impuesto.

Asimismo, en relación al papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, Berzosa señaló que en la sociedad ha habido grandes cambios y conquistas a favor de la mujer, aunque en el caso de la Iglesia existe un “desnivel” porque los cambios se han producido a un ritmo “más lento”. Reconoció además que se están produciendo cambios, aunque considera que hombres y mujeres deberían ponerse “de igual a igual”.

Tamara Falcó, por su parte consideró que se está produciendo un “avance”, aunque añadió que se puede “trabajar” más en ello, “con prudencia”, porque las mujeres tienen mucho que “aportar” a la Iglesia. “Necesitamos estar más presentes para dar nuestra opinión, pero no se trata de una jerarquía en la Iglesia. Estoy segura de que Dios lo que mira es el corazón, sea de hombre o mujer”, añadió.