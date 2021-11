El Senado debatirá el 16 de noviembre una iniciativa para intentar revertir los recortes de Correos en CyL

El Pleno del Senado del próximo 16 de noviembre debatirá una iniciativa del Grupo Popular para exigir que se reviertan los recortes del Servicio de Correos en Castilla y León, según anunció hoy en Burgos el portavoz de los ‘populares’ en la Cámara Alta, Javier Maroto, tras la reunión que mantuvieron los 23 senadores de la Comunidad y los 13 diputados en la capital burgalesa para analizar los presupuestos estatales para Castilla y León, así como otras iniciativas del Gobierno que afectan a esta tierra.

Se trata, según subrayó, de “la iniciativa principal” y “la más importante” del próximo Pleno para exigir que se reviertan todos estos recortes del Servicio de Correos en esta tierra. “La voz de los castellanos y leoneses será, por tanto, también la voz del Partido Popular a nivel nacional en el próximo Pleno del Senado”, apostilló.

En este sentido, Maroto preguntó a los senadores del PSOE y, “qué es lo que van a hacer van a hacer” y al secretario general de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, le espetó: “Como siempre hace Tudanca, quedarse callado para no molestar a Sánchez”, al tiempo que lamentó que “desgraciadamente harán esto y si no al tiempo, lo comprobaremos en solo unos días”.

“En nuestra en nuestra Comunidad no vamos a tolerar más recortes del Partido Socialista”, exclamó y advirtió a los senadores del PSOE que tienen hasta esta fecha para “depurar sus vergüenzas” con Correos. “Ojalá viésemos que el Partido Socialista echa para atrás los recortes que están afectando a la calidad de vida y a las oportunidades de desarrollo del mundo rural en Castilla y León”, exclamó.

“Cada vez que Tudanca tiene que elegir, elige arrodillarse ante Sánchez, no falla nunca, siempre que tiene que elegir es silencio; me quedo callado para no molestar a mi jefe”, manifestó Maroto, al tiempo que lamentó que quienes “pagan el pato”, en este caso, son los castellanos y leoneses. “Es injusto tener un líder de la oposición que no defienda su propia tierra, que calle y otorgue siempre que hay un recorte, un maltrato, un castigo a una Comunidad que sinceramente no se lo merece porque lo que hacen es trabajar, buscar las oportunidades y defenderse en un entorno que en que el problema de la despoblación es un problema real”, concluyó.

“Recortes” con Castilla y León

En esta línea, el portavoz de los senadores ‘populares’ se centró en algunos “recortes” que está introduciendo el Gobierno de España con esta comunidad autónoma. “Hoy, el Ministerio que llevan el nombre de despoblación pero son solo letras pegadas a un a un Ministerio”, denunció, y puso como ejemplo los “recortes” que se están produciendo en el Servicio de Correos y que, según recordó, hasta los sindicatos CCOO y UGT están denunciando.

Así, defendió que se trata de “un servicio público imprescindible” y valoró que “lo ha demostrado durante la pandemia”. “Un servicio público que cohesiona el mundo rural, que es fundamental para los habitantes del interior y que está viendo como sufre recortes en al menos siete de las nueve provincias de Castilla y León”, dijo, que de forma concreta que está afectando incluso a más de 300 trabajadores. “Los recortes de Sánchez en Correos son un palo al mundo rural, injusto, y sobre todo, innecesario en un momento como este”, sentenció.