La segunda fase del Programa 2022 de ayuda alimentaria reparte en Burgos 248 toneladas de alimentos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), lleva a cabo la segunda fase del Programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, con el reparto gratuito de 248.493,52 kilos de alimentos en la provincia. Esta actuación supondrá un coste de 269.787,854 euros, que serán financiados con fondos europeos a través del FEAD (Fondo de Ayuda Europea para Personas Desfavorecidas).

En una visita al Banco de Alimentos y las instalaciones del Silo de Cruz Roja, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha mantenido un encuentro con los vicepresidentes provinciales de ambas organizaciones, Miguel Ángel López Santaolalla, y Ángel Ramos, respectivamente.

De la Fuente destaca que esta iniciativa permite ofrecer una ayuda directa a más de 6.104 personas en la provincia y agradece la colaboración de las entidades colaboradoras para conseguir que “en ningún momento -antes, durante o después de una pandemia- haya familias sin los productos básicos de la lista de la compra. Estamos en un momento complicado en el que estas ayudas, al igual que otras medidas sociales implementadas por el Gobierno de España, toman un cariz imprescindible y fundamental para muchas personas de nuestra provincia”, ha añadido.

En estos encuentros con Cruz roja y Banco de Alimentos el subdelegado comprueba de primera mano la labor perfectamente coordinada que permite que estos alimentos lleguen con garantías a quienes lo necesitan. En este sentido, De la Fuente ha agradecido “el trabajo de tanta gente detrás que, con su labor callada e invisible, garantizan esta necesidad básica. No puede quedar nadie atrás y, por supuesto, no puede haber nadie que pase hambre o no disponga de una variedad en los productos que hagan saludable su dieta”, ha subrayado.

Los alimentos adquiridos son de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La ‘cesta’ incluye arroz, aceite de oliva, alubias cocidas, leche entera UHT, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, cacao soluble y tarritos infantiles de fruta y de pollo.

Un 50% se ha entregado al Banco de Alimentos y la otra mitad a Cruz Roja, que lo distribuirán entre las 25 organizaciones asociadas de reparto, que harán llegar los alimentos a los hogares. Un total de 6.104 personas en la provincia de Burgos podrán acceder a esta ayuda que les permitirá preparar una comida completa. Cruz Roja repartirá comida a 3.151 personas, mientras que 2.953 la recibirán a través de Banco de Alimentos.

Entre las entidades que repartirán los alimentos en la provincia figuran Cáritas Diocesana Atención Familias, Promoción Gitana, Atalaya Cafetín, las oficinas locales de Cruz Roja o la Asociación de Familias Numerosas.

Este programa 2022 consta de dos fases de suministro y supondrá la distribución en el conjunto del año de 76,2 millones de kilos/litros de alimentos en toda España. Una vez adquiridos los alimentos, se entregan de manera gratuita a las personas desfavorecidas beneficiarias de este programa europeo.