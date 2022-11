Ruiz-Gallardón: "El problema del salario mínimo es que lo sube es el Gobierno, pero lo pagan las empresas"

El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y presidente de Ruiz Gallardón Abogados, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró hoy en Burgos que “el problema del salario mínimo es que quien lo sube es el Gobierno, pero no lo paga, quien lo paga son las empresas”, en alusión a la manifestación convocada esta tarde en Madrid para reclamar un aumento generalizado de los salarios -tanto del SMI como de los salarios de convenio- y el establecimiento de cláusulas de revisión salarial que protejan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

“Entonces, cuando tú estás estableciendo unos condicionantes las empresas pueden hacer dos cosas: si tiene margen de beneficios, los pueden reducir sin duda ninguna, y si no los tiene, no tiene más que dos alternativas: que es cesar en la producción o repercutirlo sobre el consumidor final”, señaló a preguntas de los periodistas antes de su participación en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo, organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución y Bankinter, que se celebra en el Hotel NH Collection ‘Palacio de Burgos’.

Con ello, el exministro de Justicia advirtió de que “tenemos que tener mucho cuidado en globalizar decisiones económicas” que, sin embargo, precisó, “si se aplicasen no digo territorialmente pero si sectorizadas por distintos sectores, en algunos casos, podrían tener muchísimo sentido y en otros nos daríamos cuenta de que no existe la base suficiente para adoptarlo”. “Cuando no se hace la consideración de cada sector, sino que se hacen medidas con carácter global, creo que en algunos pueden tener resultados positivos, pero en otros pueden tener resultados perversos”, concluyó.

Alberto Ruiz-Gallardón junto con el senior advisor y director del Área Contexto Económico de Llorente y Cuenca, exministro de Administraciones Públicas y consultor, Jordi Sevilla, debatieron sobre la situación de España tras la pandemia y los retos estructurales de la economía. Se trata del encuentro de Diálogos para el Desarrollo, organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución y Bankinter, que se celebrará en el Hotel NH Collection ‘Palacio de Burgos’.

“Una de las mejores inyecciones de optimismo”

En este sentido, Sevilla aseguró que los fondos europeos Next Generation son “una de las mejores inyecciones de optimismo que los europeístas hemos recibido los últimos en los últimos tiempos” y alabó que “su diseño era muy adecuado” y que son “fondos de reestructuración verde y digital”, que es, dijo, “una apuesta absolutamente necesaria en este en este siglo XXI”.

Además, añadió que “es la primera vez que después de mucho tiempo negándose a ello, el conjunto de países europeos decidió ponerse de acuerdo para endeudarse a la hora de financiar este tipo de fondos”. “Se ha generado mucha expectativa, creo que se abrió también la expectativa de gestionarlos a través de algunos elementos novedosos como los PERTE, que es una nueva fórmula de relación entre público y privado y tengo la impresión o algo más que la impresión, que no estamos cumpliendo las expectativas que se abrieron”, exclamó.

En este sentido, Sevilla consideró que “más allá del dato de si la gestión es esta o la otra, o si el porcentaje que llega o no llega es uno es otro, que es un dato relevante, tengo la impresión que ni los compromisos que adquirimos de reformas vinculados a la percepción de los fondos se están cumpliendo ni el propio destino de los fondos está produciendo esa transformación verde y digital masiva qué es lo que necesitamos y lo que se predijo”.

Así, entendió que son “manifiestamente mejorables” y apuntó que “sería un argumento más dada la importancia que tiene para un país como España, para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo porque todo esto se acaba canalizando a través de comunidades autónomas en las que si no gobierna uno gobierna el otro y, por tanto, es bueno que haya políticas coordinadas en este tema que es de país”.

Debate sobre la situación de España

El debate dio comienzo con el análisis del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien profundizó sobre cuáles deben de ser las políticas de pactos y entendimientos entre el Gobierno y la oposición, explicó las consecuencias de la guerra de Ucrania, abordó la actual situación socioeconómica tras la pandemia, y ahondó en cómo España ha gestionado los fondos europeos.

Por otro lado, el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, centró su discurso en la desglobalización en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial, señalando los cambios que a nivel global han supuesto las crisis financiera y sanitaria. Al finalizar las exposiciones, los ponentes dispusieron de un tiempo de conclusiones y debate en el que hablaron de los Fondos Next Generation y de los retos estructurales de la economía. Analizaron la situación de España y debatieron acerca de la influencia del contexto sociopolítico sobre el futuro de las empresas.

