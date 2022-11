Rotary Club de Burgos y la Universidad de Burgos presentan el Programa Rotary Digital Help 2.0 - UBU

Esta mañana ha tenido lugar la inauguración del Programa Rotary Digital Help 2.0- UBU, en el Campus del Vena de la Escuela Politécnica Superior. La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Ileana Greca; el director de la Escuela Politécnica, Miguel Ángel Mariscal y Álvaro Herrero, del Grupo de Universidad de Burgos por el Comercio Justo; Mateo Díez López, presidente de Rotary Club de Burgos y Luis Aguilar Sinde, de su junta directiva, junto con la responsable del programa han visitado las instalaciones de la UBU donde se desarrollará esta iniciativa.

El programa "Rotary Digital Help 2.0 - UBU" tiene como finalidad recuperar y reutilizar equipos informáticos (ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets…) para ayudar a aquellas ONGs, colegios, asociaciones, residencias y otras entidades de servicio que no cuenten con suficientes recursos. Para ello, Rotary Club de Burgos reúne los equipos informáticos en funcionamiento que las empresas o particulares ya no utilicen para su reacondicionamiento y posterior entrega.

A esta iniciativa del Rotary Club de Burgos se ha unido la Universidad de Burgos (UBU), que contribuirá, por un lado, habilitando unas dependencias en el campus del Vena de la Escuela Politécnica Superior, donde los voluntarios desarrollarán la selección, reacondicionamiento y puesta a punto del material donado, y por otro fomentará el voluntariado dentro de la comunidad universitaria.

Alumnado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios están invitados a colaborar en este proyecto. En el caso del alumnado, el voluntariado tendrá reconocimiento académico de acuerdo con las normativas vigentes.

El valor y beneficio de este programa está, no solo en la ayuda prestada, si no que el reciclaje, recuperación y reutilización de equipos, periféricos y otros elementos que puedan ser requeridos como repuestos y que de otra manera hubieran terminado en un punto limpio, permite reducir el coste medio ambiental y contribuye a la sostenibilidad, hasta la integración y fomento del voluntariado a través de la incentivación de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas.

El proyecto está abierto a la colaboración de otras organizaciones de diversa índole (empresas, administración, centros educativos, etc.) para la donación de equipos informáticos con unas características mínimas y que estén en funcionamiento.

Cumpliendo con varios objetivos de Naciones Unidas ODS2030, el Club realiza esta iniciativa desde el año 2021 y ha recuperado, gracias a los voluntarios, y entregado más de 37 ordenadores recibido de empresas y particulares,a instituciones de servicio a la comunidad y colegios o bien a alumnos de escuelas que no tienen recursos para adquirir los mismos.

Aquellos interesados en participar en este programa, como donantes de equipamiento o voluntarios pueden consultar la web www.rotaryburgos.org o contactar con el email contacto@rotaryburgos.org

