De la Rosa pide a la Junta la reapertura de los bares de Burgos como en el resto de la Comunidad

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, pedirá a la Junta de Castilla y León la reapertura de los bares en su interior, al igual que se ha permitido en el resto de provincias de la Comunidad Autónoma, y no limitarlo únicamente a las terrazas. En este sentido defiende que el hecho de que un establecimiento esté limitado al 33 por ciento, "no está posibilitando en exceso un mayor riesgo de contagio".

"Los principales valedores por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento son los propios hosteleros y clientes", dijo, recordando que es en las reuniones familiares donde se está produciendo el "grueso" de contagios y no en los locales de hostelería. Al respecto aseguró que este sector necesita recuperar la "capacidad de volver a trabajar", aunque manteniendo una serie de medidas restrictivas a fin de evitar aglomeraciones. "El hecho de que se pueda habilitar una terraza dificulta al extremo la necesidad de abrir un establecimiento. No se podría retomar a todo el personal, y les puede generar un mayor trastorno", dijo, recordando además que las bajas temperaturas no ayudan en esta tarea.

En este punto, el alcalde manifestó su desacuerdo con las últimas decisiones tomadas por la Junta de Castilla y León, especialmente aquellas que atañen al sector de la hostelería. En este punto señaló que en esta ocasión no ha habido "ningún consenso previo" como había ocurrido en anteriores ocasiones. ."Entendemos que Burgos sigue siendo el municipio con mayor incidencia, pero también el que mejor está desescalando día a día", dijo, afirmando que la reapertura de la hostelería al 33 será una medida "muy positiva" para la Comunidad y consideran que también lo hubiese sido para Burgos.

Asimismo, durante la rueda de prensa telemática ofrecida hoy, el primer edil señaló que también pedirán a la Administración regional la apertura de aquellos comercios que se encuentran ubicados en centros comerciales y grandes superficies. "Creo que hay tiempo para la reflexión. Ese Consejo de Gobierno de mañana debería dejar la puerta abierta para que este viernes los comercios y hostelería pudieran retomar su servicio a imitación de lo que tenemos en el resto de la Comunidad", añadió.

Parques infantiles

Por otro lado, solicitarán también a la Junta de Castilla y León que les permitan reabrir los parques infantiles y pistas deportivas "sin el requisito de tener que recurrir a una limpieza diaria", como ocurre hasta ahora. De la Rosa señaló al respecto que esta acción conlleva un gasto de aproximadamente 20.000 euros al mes al Ayuntamiento. El alcalde burgalés subrayó en este punto que el hecho de que se limpie una vez al día estos parques no garantiza que esté limpio todo el día. Se trata de una medida para la cual espera encontrar la "complicidad" de todos los alcaldes de la Comunidad.

Además explicó si la respuesta autonómica es negativa, volverán a abrirse los parques infantiles y pistas deportivas una vez hayan vuelto a contratar este servicio extraordinario de limpieza, y espera que pueda ser lo antes posible, coincidiendo con el periodo vacacional de los niños.