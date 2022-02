De la Rosa es partidario de un cordón sanitario a Vox y rechaza la abstención del PSOE

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, se ha mostrado hoy partidario de establecer un cordón sanitario a Vox en todas las instituciones del país además de en Castilla y León, como propone el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PSOECyL, Luis Tudanca, y en contra de explorar la vía de la abstención de los socialistas para la investidura del ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco y aislar de esa manera al partido de Santiago Abascal, como sostiene el alcalde de Valladolid y secretario general socialista en esta provincia, Óscar Puente.

En este sentido, el primer edil de la capital burgalesa compartió la posición de Pedro Sánchez y de Luis Tudanca y señaló que “en todo caso, si se tiene que aplicar, como en otros países europeos, un cordón sanitario en España, que sea en todas las instituciones no en Castilla y León exclusivamente”.

“Que se olviden de llegar a acuerdos en Madrid con Vox, que se olviden de llegar en Murcia en acuerdos con Vox, que se olviden otros ayuntamientos que se están apoyando en Vox y si ese acuerdo se lleva a efecto pues bueno tal vez sería una opción que podamos valorar”, manifestó De la Rosa.

Mientras tanto, precisó que está “muy de acuerdo” con el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca: “Nosotros debíamos asumir el rol de oposición liberal alternativa; por supuesto, votar en contra de la investidura del señor Mañueco y veremos si el señor Mañueco, el señor Casado o la señora Ayuso son capaces de anteponer los intereses del Partido Popular a los intereses del señor Abascal y de Vox”.

El candidato socialista Daniel de la Rosa fue proclamado alcalde de Burgos en 2019 gracias a que los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento votaron a su propia candidatura, en contra de las directrices de los órganos nacionales de la formación de Santiago Abascal, y no al candidato de Ciudadanos, Vicente Marañón, quien pensaba salir elegido alcalde fruto del pacto de Gobierno que en la Junta habían alcanzado PP y Cs. El PP renunció a presentar candidato a la Alcaldía en ese convulso pleno de investidura y votó al de la formación naranja. Finalmente, y contra todo pronóstico, Daniel de la Rosa fue proclamado alcalde al encabezar la lista más votada en las elecciones municipales.

“Acabarán cediendo”

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a una posible repetición de las elecciones autonómicas si finalmente no se logra alcanzar un pacto de gobierno, Daniel de la Rosa no vio probable que haya una nueva cita en las urnas y confió en que “en algún momento o bien el Partido Popular o bien Vox acabarán cediendo”. “Esa es mi opinión”, apostilló.

El alcalde capitalino también se refirió a la “satisfacción” que le produce que el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, afirmara ayer que “sigue en pie” tanto él como líder de la formación como su partido después de los resultados del pasado domingo y que va a seguir en el cargo después de las dudas generadas por sus palabras en la noche electoral.

En este sentido, De la Rosa indicó: “Ya saben de la relación que mantengo con Luis, no solo como compañero también como amigo. Me parece una persona impresionante y un gran político y es una pena que, bueno yo entiendo que le genere dudas cono ha podido reconocer esa noche electoral porque es muy responsable, pero ayer tanto el Consejo Territorial como la Ejecutiva autonómica le trasladaron el sentir unánime y si no de la mayoría de los socialistas de Castilla y León y del conjunto del país de que siga siendo nuestro líder, que siga apostando por este proyecto porque es el único que ha demostrado que se lo cree de verdad y el que realmente nos ha dado por fin una expectativa de que se puede ganar y se puede gobernar”.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado