De la Rosa, "frustrado" y "ninguneado" por el trato del Gobierno a Burgos en el Corredor Atlántico

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, reconoció hoy sentirse “completamente frustrado y en cierto modo también, al menos en parte, ninguneado como alcalde”, tras expresar su “decepción absoluta” por la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de no incluir a la provincia de Burgos dentro del reparto de 16.080 millones de euros en el Corredor Atlántico mientras sí que hay grandes cantidades de dinero reservadas, por ejemplo, dijo, para las plataformas logísticas de Vitoria (30 millones), Valladolid (180 millones) o Salamanca (148 millones).

De la Rosa, quien compareció ante los medios de comunicación tras la Junta de Gobierno Local sin previo aviso, calificó esta decisión de “inaceptable” e “intolerable” desde el punto de vista “institucional, político y social como alcalde de esta ciudad”. “Burgos es evidente que ha sufrido un agravio comparativo histórico en relación a las inversiones que ha recibido de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España históricamente durante estos 45 años de democracia”, exclamó.

Así, manifestó que “solo hay que compararlo con las ciudades que han conseguido aunque solo sea en materia de infraestructuras para el sector logístico más financiación” y citó a “Valladolid, fundamentalmente, con una clara intencionalidad política desde Madrid y desde la Junta de generar en Valladolid el principal núcleo de conexión de infraestructuras ferroviarias y de autovías de esta Comunidad autónoma derivando el transporte derivando el eje natural sur- centro-norte”.

“Si hay 30 millones para Valladolid y otros 30 para Vitoria y cero para nuestra plataforma logística pero además hay 150 millones para la variante este de Valladolid, esto es, el ferrocarril que pasa por Valladolid, y otros 148 millones para Salamanca en esa conexión con Fuentes de Oñoro”, se preguntó “cómo es posible que no haya un euro para la plataforma de Burgos, para el centro logístico de Burgos, y tampoco hay un euro para el Tren Directo”.

El Mitma tiene previsto invertir 16.080 millones de euros en el Corredor Atlántico, que atraviesa once comunidades, en los próximos años, de los que 3.913 son para la renovación de infraestructuras y 12.168 para obras de nueva construcción. Además, identifica como principales actuaciones en Castilla y León el tercer carril en la línea ferroviaria entre León y La Robla, la Variante de Mercancías de Valladolid y la electrificación del eje Salamanca-Fuentes de Oñoro.

Este pasado lunes, 6 de marzo, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, presentó en Gijón (Asturias) la situación y objetivos del Corredor Atlántico junto al alto comisionado, José Antonio Sebastián, junto al secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. También asistió la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, en nombre de la Junta de Castilla y León.

“Necesariamente, deben corregir”

En este contexto, el primer edil burgalés avanzó que esta tarde mantendrá una reunión con la ministra del ramo, Raquel Sánchez, quien acude a Briviesca a presentar el Programa de Actuaciones de Mitma en la AP-1 para la mejora de la funcionalidad, la accesibilidad, la capilaridad y la seguridad de la infraestructura.

Así, adelantó que le pedirá que “necesariamente, deben corregir” porque, indicó, “les vamos a instar, les vamos a obligar, les vamos a requerir por cualquier modo y forma que lo hagan” porque “es intolerable e inaceptable que nuestra plataforma logística de Villafría no contemple en este planteamiento ni un solo euro”, recriminó.

“Voy a trasladar la ministra que tiene la necesidad de corregir este documento ya y de incorporar la plataforma de Villafría dentro de las estructuras de las plataformas básicas estratégicas de la red, tal y como está Salamanca, Valladolid y Vitoria”, exclamó De la Rosa, al tiempo que reiteró la necesidad de que “la dote de financiación” y que sea “ni más ni menos que el resto, al menos, como el resto”. “Sí, que nos den 30 millones para complementar los trabajos en Villafría y que metan otros 150 millones al tren directo, por ejemplo”, añadió.

Reunión el 3 de abril

Asimismo, el alcalde de la capital castellana apuntó que el próximo lunes, 3 de abril, hay convocada una reunión en Burgos con el alto comisionado José Antonio Sebastián. “Él tiene que saber a lo que viene y tiene que saber que viene para que FAE, UGT, CCOO, FEC, Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, en representación de toda la población de Burgos, le podamos trasladar por qué creemos que se está haciendo una injusticia manifiesta con estas inversiones previstas dentro de la que es su competencia como principal comisionado de la red de transportes”, espetó.

Además, Daniel de la Rosa pidió “corresponsabilidad” a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos para pactar una moción o proposición “en los términos que creamos apropiados entre todos”, dijo, “que sea exigente y crítica, sobre todo, con el Gobierno de España”, advirtió. “Para que visualicen la unidad de acción de toda una ciudad en torno a su Ayuntamiento”, apostilló.

Finalmente, De la Rosa se refirió a que “coincido ideológicamente desde el punto de vista de mis principios, de mis valores y prácticamente con la mayoría de las políticas que mi gobierno está llevando a cabo” pero matizó que “no puedo apoyar esto”. “No siempre se acierta y ya he dado sobradas muestras de que cuando se tiene que ser crítico con tu propio gobierno, hay que hacerlo, y no es la primera vez que lo hago, ni será la última seguramente”, manifestó. “Y esto no es deslealtad; esto es todo lo contrario, es responsabilidad”, sentenció.