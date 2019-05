El 'No es No' repetido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el 'Con Rivera NO' coreado por las bases socialistas a las puertas de la sede de Ferraz la misma noche electoral, parece que no se aplicarán en Burgos. Si es posible la suma de concejales con Ciudadanos, el candidato socialista a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, ya ha asegurado hoy que no “veta” a Ciudadanos ante posibles pactos para gobernar de manera conjunta siempre que cambie su estrategia política en Burgos ya que el objetivo principal es echar de la alcaldía al PP y al actual alcalde, Javier Lacalle.

Daniel de la Rosa, ha dicho que desconoce el resultado que obtendrá Ciudadanos el próximo 26 de mayo, pero aventura que “no va a ser tan bueno como el que obtuvo el pasado domingo”, y añade que desde el PSOE intentarán “obtener el mejor de los resultados” para que “el cambio se visualice”. De llegar a acuerdos “no restarán ninguna posibilidad a los partidos que entiendan que la prioridad es mandar al PP a la oposición”, ha afirmado.

Por último, ha querido remarcar que no sabe cuál será la “posición” de Ciudadanos, pero que confía en que “no haga lo mismo que a nivel nacional” y que no vete al PSOE.

Por otro lado, con respecto a las aspiraciones que tienen en el número de concejales, De la Rosa ha dicho que el PSOE en Burgos “necesita obtener una victoria electoral rotunda” que les “diferencie mucho” del PP y Ciudadanos para que “no quepa ninguna duda” que es el PSOE quien “tiene que asumir la alcaldía”.