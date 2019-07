De la Rosa confía en “no dar razones lógicas” a la oposición para que presente una moción de censura

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, aseguró hoy que el equipo de gobierno (PSOE) en el Ayuntamiento utilizará “el diálogo y el consenso” como “instrumento de gobierno” durante los próximos cuatros años, al mismo tiempo que expresó su confianza en “no dar razones lógicas” a los grupos de la oposición -sobre todo, a Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Vox, que suman entre los tres catorce ediles, que supone la mayoría absoluta del Pleno- para que puedan presentar una moción de censura contra él durante este mandato.

“Somos muy conscientes de que está ahí -en alusión a la moción de censura- y que los grupos de la oposición cuando tengan motivos fundados y fundamentados, que intentaremos evitar, tengan alguna razón lógica que se pueda entender socialmente por una consecución de errores o alguna cuestión razonable tendrán esa posibilidad si la quieren llevar a cabo”, declaró.

Sin embargo, el primer edil se mostró rotundo al afirmar que “eso no me va a limitar en mi determinación como alcalde en la consensuación, en la medida de lo posible, de todo” y advirtió de que “cuando no lo tengamos, actuaremos con decisión en las competencias atribuidas cada uno de nosotros”.

En este sentido, hizo un “aviso a navegantes” y se dirigió al portavoz del grupo municipal del PP, Javier Lacalle, a quien le espetó que “con su actitud, lo que busca es el boicot y la parálisis de la ciudad” y le advirtió de que “con su boicot encontrará enfrente” al actual equipo de gobierno socialista.

“Quiero dar una oportunidad a Lacalle y al grupo municipal del PP de que reflexione lo que quiere hacer en el Ayuntamiento de Burgos los próximos cuatro años porque lo primero que hay que hacer es velar por los intereses de la ciudad”, aseveró en su comparecencia ante los medios tras la celebración de la segunda Junta de Gobierno Local y, previamente, la junta de portavoces municipales para preparar el primer pleno de organización del Ayuntamiento, que se celebrará el miércoles, 10 de julio.

Así, se alcanzó un acuerdo entre equipo de gobierno y oposición para que sean finalmente ocho las comisiones de Pleno que existan en este mandato, materializándose de esta manera la propuesta conjunta de ayer de los tres grupos de centro derecha (PP, Cs y Vox) si bien De la Rosa puntualizó que se realizaron algunas concreciones en cuanto a la limitación de competencias.

Las ocho comisiones son Hacienda, Patrimonio y Modernización Administrativa; Contratación, Desarrollo Urbano y Movilidad Sostenible; Medio Ambiente y Sanidad; Agenda 2030; Participación, Transparencia, Ciudadanía y Calidad de los Servicios; Licencias y Servicios; Personal y Organización Municipal; y Desarrollo Económico e Innovación.