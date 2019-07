El Reloj El Morito protagonizará un cupón de la ONCE

El Morito, reloj que se encuentra en la fachada del Teatro Principal de Burgos, protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 22 de julio, en la serie ‘Ciudades en punto y hora’. Cinco millones y medio de cupones difundirán este reloj.

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y Léon, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Sede del Ayuntamiento de Burgos, y en el que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, el director de ONCE en Burgos, Jesús Blanco, y el consejero territorial ONCE, Ricardo Álvarez.

Situado en los bajos de la fachada del Teatro Principal de Burgos, El Morito es un reloj que se ha convertido en punto de cita de muchos de los habitantes de la ciudad.

Originariamente, fue reclamo de una joyería en el año 1887. Posteriormente, se traslada a la galería del teatro. En un principio el reloj tenía dos autómatas que tiraba de las campanas para dar las horas.

Esta serie de cupones hará las delicias de quienes viven en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes, y a los coleccionistas que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes. Comenzó el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.