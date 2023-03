Raquel Sánchez traslada la imposibilidad de incluir a Burgos como centro logístico en el Corredor Atlántico

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, trasladó ayer por la tarde al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, la imposibilidad de incorporar una modificación para incluir Burgos como puntos logístico en el proyecto del Corredor Atlántico, tal y como solicitó hoy el edil burgalés en un encuentro que mantuvieron en Briviesca (Burgos), minutos antes de la presentación del Programa de Actuaciones del Mitma para la autovía AP-1.

Según indicó el alcalde en declaraciones posteriores a la rueda de prensa, solicitó a la titular de Transportes corregir el documento remitido a la Unión Europea, de forma que Burgos pueda entrar dentro del reparto de 16.080 millones de euros en el Corredor Atlántico, que reserva grandes cantidades de dinero a otras plataformas logísticas, como es el caso de Valladolid (180 millones) o Salamanca (148 millones) o Vitoria (30 millones).

“Me da igual si el dinero viene de Europa o del Gobierno de España, me interesa que la Plataforma Logística de Mercancías de Burgos tenga las mismas oportunidades y el mismo trato equitativo que el resto de plataformas. Si necesita inversiones, las reciba y se garanticen por parte del Gobierno” ,afirmó el edil, señalando que quiere un “compromiso” por parte del Gobierno.

Durante su intervención ante los medios, la ministra indicó que la plataforma ferroviaria de Burgos es “imprescindible y prioritaria” y por ello “está incluida en su planificación estatal”. En esta línea explicó que los itinerarios e infraestructuras incluidos en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte forman parte de la Planificación Estatal, pero no reflejan la totalidad de tramos e infraestructuras que componen esta planificación. Este hecho “condiciona únicamente que, sobre el papel, un itinerario se incluya o no en la Red Básica, como sucede con la terminal de Villafría aquí en Burgos, que cuenta con todo nuestro apoyo y está en la planificación estatal”.

“Eso no significa que un territorio no se tenga en cuenta ni que un trazado no se vaya a hacer. Porque la planificación estatal va mucho más allá y defendemos y apostamos por seguir trabajando y mejorando las infraestructuras de esta provincia, nodo logístico y vertebrador de una parte importante del territorio español”, afirmó la ministra. Quiso garantizar así el compromiso del Gobierno con el Centro Logístico de Burgos, adelantando su intención de aumentar hasta los 750 metros la playa de carga y descarga de los trenes.

“Satisfecho no estoy, porque creía que estábamos a tiempo”, lamentó el alcalde burgalés, asegurando que es una “oportunidad perdida que Europa no considere a Burgos como Centro Logístico”. Asimismo, adelantó que va a intentar “atar en corto” al Gobierno del país ese “compromiso” lanzado por la ministra. Por ello, le ha solicitado una reunión “lo antes posible” en Burgos, con la presencia del secretario general de Infraestructuras junto con el tejido empresarial, sindical y social de Burgos para “corroborar este compromiso”.

“Creo firmemente en él”, afirmó el edil, en alusión a las palabras de la ministra que garantizó las “consignaciones presupuestarias necesarias para garantizar la plataforma ferroviaria”. “He creído interpretar que el Gobierno va a adelantar la financiación, y van a intentar que que la financiación respecto a las necesidades del puerto seco de Burgos y de la aduana se puedan materializar antes que las otras. Vamos a ver el lado bueno de la moneda”, agregó el alcalde.

Tren Directo

Por último, con respecto al Tren Directo Burgos-Madrid, Raquel Sánchez indicó que el Ministerio trabaja en su reapertura, de modo que se van a licitar el estudio de viabilidad de la reapertura de la línea y el proyecto para sacar la bateadora del túnel de Somosierra. “En la primera visita que hice aquí me comprometí a realizar los estudios necesarios para sacar la bateadora del tren directo a Burgos. Ya tenemos ese estudio de Adif que plantea cómo sacarla y vamos ahora a licitar el proyecto para sacarla y, en paralelo, el estudio de viabilidad para replantear la apertura del tren directo a Burgos. Esos proyectos se están desarrollando”, aseveró.

