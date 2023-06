Puerta grande para Joselito Adame en la primera corrida de toros de la Feria de Burgos

El mexicano Joselito Adame, que ha cortado dos orejas, ha sido este lunes el triunfador del segundo festejo de la feria de San Pedro y San Pablo de Burgos, en una tarde en la que Morenito de Aranda, que firmó la mejor faena de la función, fue ovacionado con el mejor lote.



Una verdadera lámina la corrida de Torrealta: castaños, burracos, colorados, de preciosas hechuras, con animales de alta nota, reeditó triunfos de ferias anteriores, siendo ganadería talismán en el coso burgalés.



No dejó pasar la ocasión Joselito Adame, que se aseguró la puerta grande en el tercero de la tarde. Brilló Adame en el recibo a la verónica a pies juntos con las manos muy bajas y después en el quite por tafalleras y chicuelinas rematado por una preciosa media.



El de Torrealta, que empujó bien en varas con la cara abajo, con el que se agarró bien Rubén Sánchez, tuvo virtudes en la muleta: prontitud, galope y repetición en su embestida, tras el incómodo gazapeo inicial.



Adame supo captar la demanda del público con un toreo cerebral, con buenos pasajes por ambos pitones, vertical su figura, variado y vistoso. La estocada al encuentro de efecto fulminante hizo desequilibrar la balanza para la concesión del segundo trofeo, excesivo.



Desentonó de presencia el sexto, excesivamente anovillado, que fue devuelto por descoordinado. El sobrero, del hierro titular, alto de agujas y escurrido de carnes, empujó con celo en el caballo. El torero de Aguascalientes intentó, con sacacorchos, robar las embestidas a un animal tardo y con genio. Porfía de Adame en una faena casi íntegra al natural, intentando sacar agua de un pozo seco.

BURGOS, 26/06/2023.- El torero Antonio Ferrera da un pase durante la primera corrida de toros de la feria de Burgos, este lunes. EFE/Santi Otero









Morenito de Aranda, muy metido en la tarde desde que se abrió de capa, se estiró a la verónica ganando terreno a cada lance, apostó dejando crudo al de Torrealta, un picotazo nada más. Soberbio en la lidia Jarocho, enseñó en su capote las excelentes virtudes de “Negligente”. Embestidas para soñar el toreo las de este precioso burraco: pronto, repetidor, con la cara abajo y siempre a más con un excelente fondo.



Morenito lo cuajó por ambos pitones de principio a fin. Naturales de muchos quilates, aunque también sobre la diestra se rompió con el toro. Faena de altos vuelos abrochada con unos preciosos ayudados con empaque tras unos circulares. Incomprensiblemente el público se mostró demasiado frío con su torero, que tantas tarde de gloria ha dado en Burgos.



Al quinto se fue a recibirlo con una larga cambiada. No se quería quedar atrás el arandino. “Brujito” hizo el avión con el capote, pero había que tratarlo con mimo, no estaba sobrado de fuerza. No admitía tirones ni brusquedades el de Torrealta, toro para buenas manos, con fijeza y humillación en su embestida. Apostó Morenito por la corta distancia, lo que hizo que a veces protestara el animal, en una faena de raza en la que pudo más el corazón que la cabeza.



Ferrera anduvo voluntarioso con el primero de la tarde, un animal con genio, descompuesto en su embestida. Labor gris de excesivo metraje. Muy contundente con el acero el extremeño.



No pudo apretar Ferrera al colorado cuarto, noble y justo de fortaleza. Todo se lo hizo todo a media altura, en una faena que no tomó vuelo.





FICHA DEL FESTEJO

Toros de Torrealta, el sexto como sobrero, de bonitas hechuras y de juego desigual, destacando segundo, tercero y quinto.



Antonio Ferrera, de verde hoja y oro: estocada contraria (silencio); pinchazo y media (silencio).



Morenito de Aranda, de verde botella y oro: pinchazo, estocada baja y descabello (silencio tras aviso); dos pinchazos y estocada caída (vuelta al ruedo).



Joselito Adame, de nazareno y oro: estocada al encuentro (dos Orejas); pinchazo y media (silencio).



En cuadrillas, excelente lidia de Jarocho en el segundo y Ángel Otero se desmonteró en el tercio de banderillas del cuarto.



Incidencias: Al finalizar el paseíllo se hizo entrega por parte del Colegio de Veterinarios de Burgos de un trofeo al toro más bravo de la pasada feria a la ganadería de Bañuelos.



La plaza registró dos tercios de entrada.