El Ayuntamiento de Burgos no ha logrado aprobar su proyecto de presupuestos para 2026. El gobierno en minoría del Partido Popular se ha encontrado con el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE y VOX, lo que ha llevado a la alcaldesa, Cristina Ayala, a tomar una drástica decisión. Ayala ha anunciado que vinculará la aprobación de las cuentas a una cuestión de confianza, un mecanismo que ya utilizó en el pasado para sacar adelante las cuentas.

Ayuntamiento de Burgos PSOE y Vox votan en contra de los presupuestos en Burgos y la alcaldesa Ayala se someterá a una cuestión de confianza para desbloquearlos

La estrategia de Cristina Ayala pone su cargo como alcaldesa en juego, forzando a la oposición a presentar un candidato alternativo de consenso. Si PSOE y VOX no logran un acuerdo, lo que se considera el escenario más probable, Ayala continuaría en el cargo y los presupuestos de 2026 quedarían automáticamente aprobados. "Puesto que queda rechazado el presupuesto, convoco la junta de portavoces para el día de mañana para convocar el pleno de cuestión de confianza, que será el 8 de enero", ha declarado la alcaldesa. Será la segunda cuestión de confianza a la que se somete en esta legislatura.

Unas cuentas “inversoras” frente a la oposición

El equipo de gobierno del PP ha defendido las cuentas como las más inversoras de los últimos años, con una cifra de 269 millones de euros, de los cuales 59 millones estaban destinados a inversión sumando un préstamo. Ayala ha lamentado la falta de acuerdo, especialmente con Vox. "Es una lástima que VOX no quiera acordar con nosotros, porque los ciudadanos lo están esperando", ha afirmado, antes de criticar la falta de propuestas de la oposición: "Ojalá hubieran presentado un presupuesto alternativo, pero tampoco han sido capaces de presentar un presupuesto alternativo".

Es una lástima que VOX no quiera acordar con nosotros, porque los ciudadanos lo están esperando" Cristina Ayala Alcaldesa de Burgos

La alcaldesa también ha defendido su gestión frente al PSOE: "Nuestra ejecución es 4 veces mejor que la suya. Será malísima, pero es 4 veces mejor que la suya".

Rechazo por “falta de diálogo” y “contenido de izquierdas”

Desde la oposición, han justificado su voto en contra por la falta de diálogo y negociación. El portavoz socialista, Josué Temiño, ha calificado al equipo de gobierno de "incapaz de ilusionar" y ha puesto en duda la ambición del proyecto. "¿Qué tiene de ilusionante este presupuesto, señora Ayala? ¿Una pasarela que llevan 2 años para intentar hacer, una ambigüedad que cuenta con el rechazo de la ciudadanía de Burgos, una tímida partida para el mercado norte?", ha cuestionado Temiño.

¿Qué tiene de ilusionante este presupuesto? ¿Una pasarela que llevan dos años para intentar hacer? Josué Temiño Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos

El rechazo de VOX es el que más tensiona la relación con el PP, su socio de investidura. El portavoz, Fernando Martínez-Acitores, ha argumentado su 'no' "por la forma y por el fondo", llegando a calificar las cuentas como "un contenido de un presupuesto de izquierdas". Acitores ha denunciado incumplimientos en acuerdos como la retirada del proyecto del ambigú del paseo de la Isla y del túnel de la calle Santander, que, según él, se aprobaron posteriormente en solitario por el PP.

El futuro de proyectos como el recinto ferial Expo Burgos, la pasarela del Plantío o el mercado norte queda ahora en el aire, a la espera del pleno del próximo jueves 8 de enero. Ayala ha advertido que prorrogar los presupuestos actuales impediría pedir un crédito y limitaría de forma severa la gestión municipal para 2026.