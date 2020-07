El PSOE negocia "de manera pausada" con Cs un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Burgos

La portavoz del equipo de gobierno y vicealcaldesa de Burgos, Nuria Barrio, aseguró hoy que las negociaciones con el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento para crear un posible gobierno de coalición entre PSOE y la formación naranja se están haciendo “de manera pausada” para que “todos nos sintamos cómodos” y “especialmente”, dijo, “se tenga un Gobierno de estabilidad”.

Barrio, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, entendió que “las negociaciones tienen que llevar su tiempo como ha llevado su tiempo la aprobación del presupuesto municipal” porque, según apuntó, “son muchas cuestiones las que hay que dejar bien atadas”.

En este caso, precisó, el equipo de gobierno del PSOE “tampoco se plantea el horizonte temporal” por lo que defendió: “No tenemos ninguna prisa, creemos que esto hay que hacerlo de manera pausada, de manera que todos nos sintamos cómodos y especialmente que tengamos un gobierno de estabilidad”.

En este sentido, recordó que actualmente los socialistas gobiernan en minoría con once concejales por lo que no escondió que les “gustaría” tener un gobierno con mayor número de concejales y que estarían dispuestos a que el grupo municipal de Cs, con cinco ediles, formará parte del gobierno municipal porque “facilitaría hacer también el reparto de áreas con menos carga de trabajo de cada uno de los concejales porque evidentemente te da más estabilidad tener la mayoría en el Pleno que no tenerla”.

“Estamos en minoría y con acuerdos puntuales vamos sacando las cosas”, remarcó, y agregó que “si queremos un gobierno de estabilidad tenemos que dejarlo todo bien cerrado”. “En ese espíritu se está trabajando”, reconoció, si bien precisó que “no ha habido conversaciones” entre el portavoz del grupo municipal de Cs, Vicente Marañón, y el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa. Por ello, Barrio aseveró que “no ha habido todavía ninguna negociación en firme cerrada de ningún tipo en cuanto a reparto de áreas”.