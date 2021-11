El Plan Estratégico Nacional que desarrollará la PAC se somete mañana a información pública

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, avanzó hoy en Burgos que mañana martes, 30 de noviembre, se somete a información pública el borrador del Plan Estratégico Nacional que desarrollará la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023, una vez que fueron aprobados los Reglamentos europeos que regulan la nueva PAC.

Así lo declaró a los periodistas antes de participar en la jornada ‘La Nueva PAC: estado de la negociación’ organizada por El Mundo El Correo de Burgos, en colaboración con Ibercaja. Carnero señaló que “hace escasos minutos” lo ha anunciado el ministro el ministro de Agricultura, al tiempo que entendió que “es un momento importante”.

“Vamos a conocer el documento de principio a fin, de una manera ordenada y vamos a poder expresar, y espero que lo hagamos de manera coordinada con el conjunto de organizaciones y grupos políticos como lo venimos haciendo desde Castilla y León, con la posición común aquellos aspectos en los cuales no estemos de acuerdo o que nos preocupen”, manifestó.

En este sentido, indicó que la nueva PAC tiene “un punto de inflexión muy importante” en todos los aspectos medioambientales. El responsable autonómico recordó que desde Castilla y León se ha venido reclamando “siempre” que es importante que tenga en cuenta los aspectos económicos, “la rentabilidad para nuestros agricultores”; los aspectos sociales, “que pueda la gente seguir estando nuestros pueblos”, aclaró; y, en tercer lugar, dijo, “un aspecto que la pandemia ha puesto de relieve como son todos los temas atinentes a la seguridad alimentaria, que los europeos sepamos o seamos capaces de garantizar un número esencial de alimentos para en su caso poder dárselos a la población”.

En ese sentido, Jesús Julio Carnero quiso poner de manifiesto que en la actualidad, se está asistiendo a “un momento crítico en el sector” desde el punto de vista de la inflación de los costes, al tiempo que reconoció que “nos preocupa sobremanera”. “Nos preocupa de tal forma que nosotros en el último Consejo Consultivo preparatorio del Consejo de Ministros que se celebró hace escasos diez días, le transmitimos al ministro y nos consta que así fue transmitido al Consejo de Ministros de Agricultura, la necesidad de que se lleve a cabo una acción coordinada que garantice unos adecuados precios en esos costes para nuestros agricultores”, manifestó.

“Esa cooperación que debe de ejercerse desde la propia Unión Europea (UE) no se ha producido y estoy convencido de que antes o después se tiene que producir necesariamente”, aseveró. Sin embargo, planteó la duda de “si esto está aconteciendo desde un punto de vista coyuntural o desde un punto de vista estructural” pero afirmó que “lo que sí que es cierto es que estamos asistiendo a un momento crítico para nuestra agricultura y la autoridad europea tiene que tomar y llevar a cabo las decisiones correspondientes para atender esta situación que con independencia de que sea coyuntural o estructural, está en estos momentos haciendo un grandísimo daño a nuestros agricultores y muy especialmente a nuestros ganaderos”.

Origen de la PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural precisó que “esto conecta también con el origen de la PAC”, al tiempo que relató que “la PAC en origen tiene una idea, que es garantizar una rentabilidad adecuada a los agricultores y garantizar un suministro adecuado al conjunto de la ciudadanía”. “Volvemos éte aquí, al origen de la PAC en la situación actual en la que nos encontramos en este siglo y, por tanto, Europa debe de tomar las medidas adecuadas en ese sentido para garantizar estos dos aspectos”, enfatizó.

Asimismo, Carnero subrayó que en la nueva PAC “hay ya un dato objetivo”, que es, dijo, “que viene con un 2 por ciento menos en el primer pilar, fruto de la negociación que se ha mantenido en Europa, y con un 6 por ciento menos en todo lo que el segundo pilar, aunque esté de alguna manera se compensa con los fondos de recuperación y resiliencia en todo lo que tiene que ver con el Feader y el desarrollo rural”.

En este contexto, el consejero explicó que Castilla y León, fruto de la negociación que ha llevado a cabo, “lo que está haciendo es redirigir esa situación” e insistió en que “la PAC que viene de Europa no nos gusta por ese acento medioambientalista que tiene”. “Pero, en todo caso, lo que tratamos es de garantizar que si no que vayamos a ganar, que al menos no vayamos a perder”, apostilló.

Así, recordó que en esto es en lo que está trabajando la Junta de Castilla y León a través de la posición común, “en mantener unos importes parecidos, semejantes”. En este sentido, recordó que son 924 millones de euros los que se cobran vía PAC al año. “En Burgos hablamos de unos 150 millones al año y unos perceptores en torno a los 9.800 en la provincia de Burgos y, por tanto, para nosotros la negociación en este momento por donde se dirige es precisamente por ahí, por garantizar el mantenimiento de los importes de la PAC que actualmente están percibiendo los agricultores y los ganaderos en Castilla y León en Burgos, con independencia de que el inicio es ese 2 por ciento del primer pilar al que me acabo de referir”, matizó.

Finalmente, Carnero aseguró que la negociación de España “no ha sido buena” y la calificó de “una negociación adecuada”. Sin embargo, precisó que “otra cuestión distinta es la negociación que en Europa se ha querido dar, tanto por parte de la Comisión, el Consejo y el Parlamento”. “La PAC merecía más dinero”, afirmó, al tiempo que reiteró: “Estamos en un momento que los orígenes de la PAC se vuelven a poner sobre el tapete, esa garantía de abastecimiento de alimentos, esa garantía de rentabilidad hacia nuestros agricultores y ganaderos”.

