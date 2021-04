Piden a la Junta de Castilla y León la vacunación prioritaria a cuidadores de niños con necesidades especiales

La Asociación para la Atención de Necesidades Especiales en Menores e Incapacitados de Aranda de Duero y Comarca (ALEA) ha solicitado a la Junta de Castilla y León que incluya a los cuidadores no profesionales de los niños y niñas con necesidades especiales dentro de los colectivos de vacunación prioritaria.

La asociación ha recordado que comunidades autónomas como País Vasco, Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares y Asturias están vacunando a padres y madres en la misma situación.

Asimismo, ha afirmado en un comunicado que algunas instituciones y asociaciones, como la Asociación Española de Pediatría, respaldan este criterio.

ALEA ya envió un escrito el pasado 18 de marzo a la dirección general de Salud Pública, "ante la preocupación de que nuestro colectivo, el de las familias de niños y niñas con necesidades especiales, estuviera excluido de los actuales planes de vacunación de la Junta de Castilla y León", han señalado en una nota de prensa.

La respuesta negativa de la responsable de este organismo, María del Carmen Pacheco, llegó unos días después alegando que los cuidadores no profesionales están excluidos de la estrategia nacional de vacunación y que deben ser solidarios.

Los padres afectados han asegurado no entender que no se haya valorado la protección de un colectivo que es vulnerable, ya que si ellos enferman no pueden hacerse cargo de los hijos.

También han advertido que estos niños y niñas han sufrido la cancelación de citas con sus médicos y algunos están esperando que se reanuden ciertas pruebas diagnósticas que llevan más de un año sin realizarse.

"Pedirnos solidaridad, cuando son nuestros hijos e hijas quienes soportan las carencias de un sistema que no se acuerda de ellos es muy injusto", han manifestado en un escrito.