El PP pide al PSOE de Castilla y León que se posicione ante el nuevo texto del Estatuto Vasco

El Partido Popular ha exigido al Partido Socialista de Castilla y León que se posicione ante el proyecto de modificación del Estatuto Vasco que sus compañeros en esta comunidad apoyan junto a PNV y Podemos. Así lo han pedido hoy en Burgos la diputada Sandra Moneo y los senadores Javier Lacalle y Cristina Ayala.

Los populares sospechan que este movimiento, sumado a otros que a nivel nacional se están dando en relación a Cataluña, pudiera estar detrás de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un asunto de vital importancia ya que, tal y como ha dicho Cristina Ayala, más allá de que "el texto incluya el derecho a decidir, una relación de igual a igual del Pais Vasco con España o una relación confederal -prohibida explicitamente por la Constitución- entre Navarra y País Vasco, o el euskera como única lengua vehicular en esa comunidad, introduce el "derecho a decidir de los habitantes del enclave mediante un referendum expresamente convocado".

Desde el PP no entienden que el PSE prefiera apoyar un texto con PNV y Podemos y no acordar con el PP un texto conjunto. Nuevamente, ha lamentado la senadora burgalesa, han elegido dónde quieren estar y lamentablemente no han elegido estar con el modelo de la Constitución del 78.