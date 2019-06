Pese a recuperar en mayo, Burgos pierde 132 autónomos en lo que va de año

Castilla y León ha crecido en número de autónomos el pasado mes de mayo en 372 personas. Todas las provincias sumaron trabajadores por cuenta propia. Un dato que puede parecer positivo pero si ampliamos la vista a todo el año, la Comunidad está perdiendo desde enero 443 autónomos, 132 de ellos, en Burgos.

Y es que desde la Asociación de Trabajadores Autónomos aseguran que seguir emprendiendo no es tan fácil. Según su última encuesta, el 77% de los autónomos asegura trabajar 9 horas o más al día y solo el 3% puede irse de vacaciones. Un sometimiento al trabajo que no entiende de enfermedades ni de conciliación familiar. "Para coger una baja un autónomo tenemos que estar realmente mal. Podemos ir a trabajar con gripe, con esguinces... Somos una pata de la mesa y, si fallamos, la empresa queda coja", asegura Domiciano Curiel, presidente de ATA CyL.

Unas trabas que viven en gran medida las mujeres, que sufren más para poder conciliar. Por ello, proponen a las administraciones que se establezcan ayudas para la contratación de un trabajador en la empresa o en el hogar desde los 6 meses de gestación hasta que el hijo tiene 3 años y ayudas para guarderías o el cuidado de personas dependientes.

Los datos ponen de manifiesto otra cuestión importante. Más de la mitad de los autónomos no tiene trabajadores a su cargo y eso se refleja en esa dificultad para la conciliación y el mayor volumen de jornada laboral que tiene que asumir el trabajador por cuenta propia.

Lorenzo Amor, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos, reclama a los políticos que en este tiempo de pactos se les tenga más en cuenta. "Queremos que se hable de autónomos en las negociaciones que tienen los partidos políticos para llegar a acuerdos de gobierno. Nosotros apostamos por un gobierno estable y moderado, pero un gobierno que tengan capacidad de diálogo y de afrontar reformas, porque, por ejemplo, la despoblación sigue siendo un problema de Castilla y León y sigue siendo un problema en la pérdida de autónomos", recalca. Por ello, piden que se favorezca el emprendimiento rural.

No ha dudado en mojarse sobre qué sería lo mejor para el futuro de España. A juicio del presidente de ATA, ir a unas nuevas elecciones sería un fracaso. "Nosotros no nos hemos movido un ápice de lo que decíamos en el año 2016 cuando reclamábamos un acuerdo para formar un gobierno moderado, un gobierno estable. Alguno incluso hablaba de la gran coalición o el gobierno a la alemana. Y hoy piensan lo contrario. Nosotros no nos hemos movido, nosotros consideramos necesario que se facilite que el partido que ha obtenido la mayoría parlamentaria pueda gobernar", sentencia Amor.