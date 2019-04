Un perro de raza peligrosa muerde en el brazo a una niña de 10 años

La Policía Local de Burgos ha denunciado a un propietario de un perro de raza peligrosa, que paseaba sin bozal, tras morder en un brazo a una niña de 10 años.

Los hechos se produjeron pasadas las siete de la tarde del sábado 30 de marzo de 2019. Una llamada alertó a la Policía Local sobre un perro de raza peligrosa que había mordido en un brazo a una niña en la calle Madrid.

Los agentes se entrevistaron con el padre de la niña, que manifestó que un perro de raza peligrosa que paseaba con correa pero sin bozal, acababa de morder en el brazo a su hija de 10 años. Añadió que el propietario se había introducido en el interior de una vivienda de la calle Madrid. Tras ser informado de los pasos a seguir, trasladó a su hija al centro medico para ser asistida del mordisco.

Por su parte, la dotación policial se personó en el domicilio particular del propietario del perro. Una vez identificado, reconoció el altercado con la menor y su padre.

Asímismo informó a los agentes que no tenía contratado seguro de responsabilidad civil y que el animal no tenía implantado el microchip ni contaba con autorización municipal. Reconoció además que, en el momento de la agresión, el perro no llevaba puesto el bozal.

El propietario del perro agresor fue informado de las denuncias en las que había incurrido, como recoge la Ley sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales de Compañía potencialmente peligrosos.