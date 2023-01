Pérez-Nievas (C's) defiende que un partido liberal fuerte serviría para "frenar al nacionalismo"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra y candidato a coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, aseguró hoy en Burgos que “la salida de cargos públicos a otros partidos es una constante fundamentada en la realidad de que somos un partido que estamos en reconstrucción”. Así lo declaró en el Paseo del Espolón a preguntas de los periodistas con motivo del encuentro que mantuvo con afiliados de Burgos para explicar el proyecto de la candidatura ‘Renace tu partido’.

Ciudadanos empezó hoy una semana decisiva para la nueva etapa que comenzará este partido tras la celebración de las primarias los días 11 y 12 de enero y la VI Asamblea General, que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de enero y que ya no estará liderado por Inés Arrimadas. En concreto, los días 11 y 12 de enero un total de 7.600 afiliados inscritos en el censo de votación tendrán la palabra.

Esos días, los afiliados deberán decidir entre la candidatura de Adrián Vázquez y Patricia Guasp, llamada ‘Renace tu partido’ y que cierran Arrimadas y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; la de Edmundo Bal y Santiago Saura, ‘Ciudadanos de nuevo’; y ‘La base del cambio’, la lista de los jóvenes Marcos Morales y Laura Alves.

En este sentido, Pérez-Nievas subrayó que “se está ya acabando una campaña interna que ha sido complicada y dura”. Según manifestó, desde la candidatura ‘Renace tu partido’ se ha tratado “hasta el último minuto” de hacer una lista de unidad, dijo, y añadió que “cree firmemente que el proceso de refundación de un proceso tan desde dentro hacia fuera donde son los afiliados los que nos han dicho a nosotros cómo quieren que sea el partido”.

“Un partido que descarta los pactos y las imposiciones previas iniciales para pactar, que deja un margen absoluto de libertad y discrecionalidad de los cargos públicos para que sean capaces de llevar en sus programas municipales y autonómicos las singularidades de cada uno de sus territorios, que hay posibilidades abiertas a posteriori para pactos, que las claves de esos pactos tenían que ser por un lado la decisión del electorado plasmada en los votos y cómo se desarrolló por lo tanto las candidaturas, y luego la parte del programa de nuestros candidatos quieran llevar”, expuso.

Así, recalcó que “la clave de este proceso es hacerlo así”, al tiempo que precisó que esta candidatura “no va a imponer nuestras ideas a la afiliación para que vote lo que nosotros queremos que sea el partido sino que lo que hacemos es tratar de ofrecernos para dirigir el partido a toda la afiliación que ya ha dicho como quiere que sea este partido”.

Sin embargo, lamentó que “ha sido una campaña en cuestiones que se han trasladado personalismos, las descartamos” porque, espetó: “Esta no es una campaña de nombres”. “Lo último que necesita este partido es convertir esto en una lucha o a ojos de todo el mundo sobre personalismos”.

“Nos vamos a quedar los que queremos estar”

Respecto a esa división que esta candidatura ha querido evitar, según aseveró, y preguntados acerca de si no propiciará la salida de cargos públicos y afiliados a otros partidos, Pérez-Nieva respondió que “aquí nos vamos a quedar los que queremos estar”. “A mí si hay gente que se quiere marchar, me parece una decisión lícita”, dijo, porque “aquí nadie está obligado a permanecer en un partido político, tiene que cumplir una serie de requisitos, cualquiera que se quiera marchar tendrá que entregar el acta que ha sido ganada en cualquier posición en el Ayuntamiento o en la Comunidad Autónoma gracias a presentarse en la lista que ha financiado y que ha sido una lista del partido Ciudadanos”.

“El que se quede ahí tendría que dejarla y a partir de ahí que cada uno haga lo que le parezca”, apostilló. Sin embargo, señaló que “la derrota de una u otra candidatura no debería ser eso”. “Es cierto que presentamos modelos claramente distintos y a mí me parece que plantear ahora personalismos de liderazgo como la candidatura que lo plantea claramente, en este caso Edmundo Bal, que está pensando ya en la presidencia del Gobierno cuando todavía no han pasado el proceso electoral que es mayo, para nosotros la cara absoluta de todo proceso de Ciudadanos son las elecciones municipales autonómicas de mayo”.

“A partir de ahí, si nosotros somos la lista más votada pondremos todos nuestros esfuerzos en ese momento, que es mayo del 2023, y si alguien considera que eso no es su partido, tiene las puertas abiertas”, enfatizó. “El que se quede tiene que saber dónde se queda”, advirtió el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra y candidato a coordinador nacional de Ciudadanos.