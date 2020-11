Pérez Mateos ofrece a los otros dos candidatos a rector de la UBU adaptar la campaña a la crisis sanitaria

El candidato a la reelección como rector de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, ofreció hoy a los otros dos aspirantes al Rectorado, Juan Manuel Manso y Carlos Larrinaga, un pacto para adaptar la campaña electoral a la realidad impuesta por la pandemia del COVID-19.

En una rueda de prensa telemática, Pérez Mateos indicó que su propuesta -que se la ha hecho llegar a través de un correo electrónico tanto a los dos aspirantes como a la Junta Electoral- es hacer campaña exclusivamente a través de las páginas web de las candidaturas y el correo electrónico de la Universidad de Burgos.

Además, el candidato a la reelección se mostró partidario de no realizar ningún debate electoral ni actos hasta que no puedan participar los tres candidatos en igualdad de condiciones y por implantar un voto electrónico para la elección, con garantías electorales “sin modificar las reglas del juego ni la esencia del proceso” y garantizando en la validez del voto anticipado ya emitido “como la mejor manera de asegurar la ausencia total de riesgos”.

Además, precisó, esta opción también facilitará “no solo el voto de los candidatos que puedan estar enfermos el día 19 sino a todos los electores enfermos o confinados ese día, para los estudiantes de aulas confinadas con brotes epidemicos, para los que estén siguiendo enseñanza telemática, para los electores con restricciones de movilidad, y a los más de 1.300 estudiantes que cursan grados en modalidad on line”.

“Nos comprometemos a aplicar y mantener estos ofrecimientos y estas condiciones hasta obtener respuesta o comprobar si las otras candidaturas la aceptan en la práctica o hasta tres días antes de que acabe la campaña, momento a partir del cuál entenderemos que las desestiman”, señaló Pérez Mateos.

La pasada semana Juan Manuel Manso y Carlos Larrinaga solicitaron el aplazamiento del proceso electoral debido al positivo de uno de ellos en COVID-19. Tras retrasarlo por la pandemia del coronavirus, la Junta Electoral de la Universidad de Burgos acordó la celebración de las elecciones el próximo 19 de noviembre, cuya campaña electoral comenzó el pasado miércoles, 4 de noviembre, y se mantendrá hasta el día 17.

En este contexto, deseó una pronta recuperación a Juan Manuel Manso quien en la actualidad se encuentra hospitalizado por padecer COVID-19, al tiempo que reprochó las declaraciones que le han acusado de aprovechar la enfermedad que padece para hacer campaña. Pérez Mateos sostuvo que “quien falta a la verdad, desprestigia a la institución académica”.

“Nuestro respeto hacia la enfermedad de un candidato no puede ser cómplice de medias verdades que son siempre la peor de las mentiras”, dijo, y agregó que “no podemos mantenernos en silencio ante demagogias y populismos” ya que, aseguró que la decisión de que el proceso electoral mantenga su calendario y no se aceptara la suspensión solicitada por un candidato es de la Junta Electoral “y no de Pérez Mateos”, apostilló.

Asimismo, defendió que “afirmar que alguien pretende acelerar el proceso electoral aprovechando que uno de los candidatos está en el hospital es tan miserable como falso no solo por el retraso sino porque calendario electoral determinado por la Junta no ha tenido ninguna alteración”.

El rector en funciones resaltó que “para superar los difíciles retos que se presentan”, encabeza una “candidatura colectiva de equipo para un proyecto colectivo de comunidad” por un equipo, dijo, “renovado”, formado por personas “de gran prestigio académico y con amplia experiencia en gestión”. “Un equipo que ha subido tareas de gobierno con éxito y que cumple lo que promete”, apostilló.