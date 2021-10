Pérez Mateos: “Aguirre tuvo la audacia, lucidez y clarividencia para vislumbrar la repercusión de Atapuerca"

El rector de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, subrayó hoy que el recientemente desaparecido Emiliano Aguirre, padre de los yacimientos de Atapuerca, “tuvo la audacia, lucidez y clarividencia para vislumbrar hace ya 40 años el fenómeno y repercusión científica, social y cultural de la investigación que se desarrolla en Atapuerca”.

Lo dijo durante el homenaje póstumo que le rindió la Universidad burgalesa al paleontólogo, profesor y doctor honoris causa, al que acudieron los tres codirectores del proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro; el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo; la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), María Martinón Torres; el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa; el presidente de la Diputación, César Rico; así como el director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno. También asistieron las autoridades académicas, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente; los patronos de la Fundación Atapuerca, así como miembros de la comunidad universitaria.

De esta forma, el profesor Aguirre se suma a los 19 honoris causa de la UBU que ‘descansan’ en el Jardín de los Árboles de la Sabiduría. Es una plantación con diez especies arbóreas, que integran este jardín de los árboles de la sabiduría de los 19 honoris causa de la Universidad de Burgos: acebos, cedros, pinos, serbales de los cazadores, fresnos, robles, tejos y encinas, bajo una leyenda de diferentes autores, ubicado junto a la Biblioteca General.

Asimismo, durante su intervención, Pérez Mateos recordó que la vida del profesor Emiliano Aguirre cambió en 1976 y con ella comenzó a producirse “un cambio de inflexión” en la historia del conocimiento científico que hoy se tiene sobre la evolución humana. “Ocurrió el día, en el mes de septiembre del 76, en el que el profesor Aguirre recibió de manos de Trino Torres los primeros restos de homínidos hallados en la Sima de los Huesos”, exclamó.

A partir de ese momento, resaltó el rector, “parafraseando a uno de sus muchos discípulos, el paleontólogo y divulgador científico José Luis Sanz, España entró en la modernidad de la Paleontología”. “Nos ha dejado un hombre de ciencia, un universitario de categoría excepcional, el padre del extraordinario yacimiento burgalés reconocido como Patrimonio Mundial, el científico que fue capaz de organizar un proyecto excelente y que supo dejarlo en el momento adecuado en manos de tres magníficos investigadores; pero, sobre todo, nos ha dejado un hombre bueno, un hombre de bien, una persona excelente”, subrayó.

“Era un hombre universal”

La directora del Cenieh, María Martinón Torres, fue la encargada de abrir el homenaje destacando la excepcionalidad de Aguirre. “Fue un visionario en la manera en que creó escuela”, afirmó Martinón, añadiendo la apuesta firme del paleontólogo por crear ciencia de calidad en España. “Era uno de los grandes”, ensalzó, al tiempo que afirmó que era “un hombre universal”.

Por su parte, el codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, enumeró alguna de las virtudes que caracterizaban al profesor. “Tenía el estilo, la categoría y la clase y la elegancia propias de un catedrático, una ironía inteligente”, resaltó. “Era una persona culta pero no pedante”, agregó, al tiempo que parafraseó el proverbio de que “pobre de aquél maestro que no sea superado por sus discípulos”, y aclaró que “todo maestro tiene que ser superado por sus discípulos en lo relativo a sus conocimientos”. “Ahora bien, el estilo, la clase y la categoría que tenía Emiliano me parece que es imposible de superar”, concluyó.

El también codirector de los yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, centró su discurso en la apuesta del paleontólogo por la creación del Proyecto Atapuerca. “Emiliano marcó un camino a quiénes quisieron dedicarse a la ciencia”, afirmó. “Vivió por y para el conocimiento”, resaltó, a la vez que valoró que tuviera que “luchar” contra “la incomprensibilidad de su época” que no veía la necesidad de invertir en la ciencia. “Su genio y su figura van a quedar siempre en nuestro recuerdo”, concluyó.

El compañero y codirector del proyecto Atapuerca, Eudald Carbonell, rememoró su experiencia personal junto con el doctor Aguirre sin olvidar toda su aportación al proyecto que hoy continúa la Fundación. “Emiliano, aún estas con nosotros”, subrayó. “Más vale quitar esencias que fárragos, como decía Emiliano”, recordó.

Condolencias

Asimismo, el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo, fue el encargado de transmitir las condolencias por parte de las diferentes personalidades por la pérdida del paleontólogo como la Reina Sofía -presidenta de honor de la Fundación Atapuerca-, el Rey de España, Felipe VI, o el agradecimiento a la Fundación y la Universidad de la propia viuda del fallecido.

Méndez Pozo subrayó que “no se puede entender Atapuerca sin Emiliano, impulsor de una visión y de un trabajo en conjunto con una serie de rasgos únicos y diferenciadores”. “La Academia, la socialización del conocimiento, la creación de un equipo humano, de una estructura y de una dinámica de retroalimentación de esa estructura con el territorio a través de la gestión de las visitas, aspecto que nunca ha sido un fin sino un medio que sirve de antecedente al propósito global”, manifestó.

Asimismo, subrayó que el legado que deja Emiliano Aguirre supone un “matriz disciplinar” en el campo de la ciencia. “Un proceso que postula como matriz disciplinar que la educación y la ciencia se convierte en elemento generador de seres humanos críticos, conscientes, constructores permanentes de pensamiento, generando un país y un mundo mejor, afrontando como cualquier ser humano, y estructura social, su propia existencia y los conflictos internos que trae inmersa la complejidad de lo global, y su encaje con lo contextual”, concluyó Méndez Pozo.

“Castilla y León debe mucho a Emiliano Aguirre”

En su intervención, el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Gumersindo Bueno, destacó la gran aportación del profesor a Castilla y León. “Estamos en una comunidad autónoma que debe mucho a Emiliano Aguirre”, afirmó el director. “Atapuerca es el culmen de este esfuerzo”, un proyecto científico, de investigación y difusión con el que la Junta de Castilla y León seguirá colaborando conjuntamente con la Fundación y la Universidad de Burgos.

En el ámbito provincial, el presidente de la Diputación de Burgos, Cesar Rico, hizo hincapié en el esfuerzo de Aguirre con Atapuerca y con la provincia de Burgos. “Gracias a ese trabajo, Burgos es patrimonio de la humanidad”, afirmó Rico. Por su parte, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, afirmó que “Emiliano Aguirre es el precursor de una realidad” y reconoció que “la ciudad le debe todavía mucho”. Cuenta ya con una calle en la capital, en el complejo de la Evolución Humana, y De la Rosa avanzó que a petición unánime de todos los grupos políticos en el último pleno del Ayuntamiento, se aprobó estudiar la concesión de un título honorífico.

La Universidad de Burgos instituyó la distinción de doctor honoris causa al profesor Aguirre en 2007, como reconocimiento a personas que han destacado en el campo de la investigación, de la docencia o de la cultura, o que por su servicio a la sociedad sean consideradas merecedoras de este galardón.