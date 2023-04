Le pedimos a la Virgen Mari?a que este llamamiento a la caridad profesional que hoy celebramos con la Pascua del Trabajo, sirva para que el vi?nculo de fraternidad en Cristo nos haga ma?s fraternos, hasta que podamos escuchar, como dijo a sus disci?pulos: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su sen?or; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oi?do a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,15).

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga en este domingo de Pascua.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa

Arzobispo de Burgos