En las elecciones al Parlamento europeo, que se celebraron ayer de manera conjunta a las elecciones municipales y a las Cortes de Castilla y León, la participación en la provincia de Burgos fue del 68,17%, con 192.745 votantes, un 18,53% más que en los comicios que tuvieron lugar en 2014, en los que votó el 49,64% del censo.

Del mismo modo, la participación aumentó en el conjunto de la provincia en las elecciones locales en un 2,25% respecto a cita electoral de 2015, siendo ésta del 69,10% y 195.650 votantes, respecto de un censo en el que no se computan los municipios en las que no ha habido elecciones al no tener candidatura: Torregalindo, Campolara y Zael.

En los principales municipios la tendencia ha sido también de aumento, destacando Miranda de Ebro con una subida de la participación del 8,06%, donde votó el 61,25% del censo, así como Briviesca, donde la subida fue del 4,1%, con 67,67%. Más discretas han ido las subidas en Medina de Pomar (3,5%), Aranda de Duero (2,33%) y en el municipio de Burgos (0,63%). Ligeros descensos en poblaciones con un nivel de participación superior a la media como Villarcayo, donde votó un 74,74% (-0,79% respecto a 2015), y Valle de Mena (69,86%, un 0,74% menos).