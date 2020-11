La pandemia no limitará la actividad divulgativa y científica del CENIEH

El Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH) mantendrá su actividad divulgativa "con más ilusión que nunca", ha afirmado este lunes su directora, María Martinón-Torres, durante la firma del convenio con las fundaciones de La Caixa y Caja Burgos para financiar parte de esa programación.

"No solo no vamos a dejar de realizar actividades sino que, por la pandemia, las afrontamos con más compromiso e ilusión porque las ganas de enseñar y aprender, que es lo que supone la ciencia, son las que nos devolverán la normalidad", ha añadido.

No obstante, la mayor parte de la actividad se realizará de manera no presencial, por vía telemática.

De hecho, la XI Semana de la Ciencia, arrancó este pasado viernes con la VII Campaña de Recogida de Dientes del Ratón Pérez, que se prolongará hasta el 26 de noviembre y que en esta edición ha tenido tal acogida que en este momento se han completado ya todas las citas disponibles.

A cambio de la entrega de un ‘diente de leche’ los donantes reciben un obsequio y un diploma, además de entrar en el sorteo de invitaciones para asistir de forma presencial a un taller de antropología dental, el 11 y 12 de noviembre, también por vía telemática.

También por streaming se ofrecerá este año el II Open Lab, dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que tendrán ocasión de conocer el laboratorio de Arqueomagnetismo y los principios básicos del magnetismo mediante varios experimentos, los días 10 y 11 de noviembre.

La pandemia tampoco impedirá las IV Jornadas de Puertas Abiertas, que este año consistirán en un itinerario interactivo cuya ventaja será la posibilidad de que quienes accedan, a partir del 12 de noviembre, puedan visitar de forma virtual espacios del CENIEH que no están abiertos al público.

La Semana de la Ciencia finalizará el 18 de noviembre con la Distinguished Annual Lecture, que este año cuenta con la arqueóloga Nicole Boivin, directora del Max Planck Institute for the Sicence of Human History, de Alemania, quien impartirá una conferencia en inglés sobre el impacto del ser humano en la tierra.

Fuera de esta semana, el 27 de noviembre, se celebrará también la XI Noche Europea de los Investigadores, que promueve la Comisión Europea y se celebra en 300 ciudades para acercar el conocimiento científico y técnico a todos los públicos.

Por primera vez, contará con un programa de actividades coordinado para todo el territorio de Castilla y León e incluirá talleres, charlas, espectáculos, monólogos científicos y el concurso infantil de dibujo ¿’Quién quiero ser de mayor’.