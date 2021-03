Pablo Dionisio Fraile, reelegido secretario general de UGT en Burgos

Pablo Dionisio Fraile resultó hoy reelegido secretario general de UGT Burgos. En su intervención durante la clausura del XIII Congreso de UGT Burgos, quiso reafirmar su “compromiso y trabajo diario, sobre todo, en la situación que vivimos”. Asimismo, el secretario general provincial en Burgos quiso dejar claro que “conoce bien” la ciudad y la provincia y cuáles son las necesidades de sus ciudadanos. En esa línea, denunció que en la provincia burgalesa hay actualmente casi 24.000 personas desempleadas de las que más de mil se encuentran en situación de Erte y, según sus palabras, estos datos corroboran que el trabajo de la organización sindical “es absolutamente necesario en los próximos años”.

El acto celebrado hoy estuvo arropado por el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, a quién interpeló tras el discurso ofrecido por el mismo durante la celebración de las elecciones “como bien decía nuestro secretario general, entramos en una etapa dura, en la que vamos a tener que movilizarnos y luchar, volver a tomar la calle por las actuaciones que está llevando a cabo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León contrarias al Diálogo Social”.

En la misma línea, Pablo Dionisio Fraile ahondó en la necesidad de trabajar juntos con todos los miembros de la organización “tenemos que estar al lado de las federaciones, de los delegados, de las secciones sindicales y de los sectores para poder salir adelante”. De hecho, el secretario general burgalés de UGT se remontó al nacimiento de la organización sindical para justificar la necesidad de continuar luchando.

“A lo largo de nuestros 133 años, muchos hombres y mujeres han dejado gran parte de sus vidas y no podemos olvidarlos. Estamos ahora mismo en lucha por la subida del SMI, por la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones y tenemos que ser capaces de dar respuesta a muchos de los asuntos que tenemos encima de la mesa. Os ofrezco trabajo y el orgullo de ser de la UGT”, manifestó.

Por otra parte, el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, en su intervención durante en el Congreso burgalés, manifestó su solidaridad con todas las personas afectadas por la pandemia, y con las familias de los fallecidos haciendo especial hincapié en “la necesidad de cumplir con las directrices sanitarias marcadas desde el Gobierno de la nación y de la Junta de Castilla y León”

Según Temprano, “la crisis en la que nos encontramos ya no solo es sanitaria, sino económica y social y desde UGT somos conscientes de que primero hay que solventar la crisis sanitaria”. De igual manera, el secretario general de UGTCyL manifestó su “apoyo y solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras que en este año de pandemia han estado al frente de los servicios esenciales: sector de comercio, sector de hostelería, limpiadora, hostelería y muchos colectivos que nos han hecho la vida mucho más fácil en este año tan difícil”.

Dirigiéndose a los asistentes, Temprano explicó: “Hoy habéis celebrado vuestro congreso territorial. Por eso, los protagonistas no somos los que estamos hablando desde aquí. Los protagonistas sois todos vosotros”. Además, quiso felicitar no solo al recién democráticamente reelegido secretario provincial, sino a todos los sectores de la organización. Y es que, en todos los ámbitos de la organización sindical se están desarrollando estos días diversos congresos para elegir a sus diferentes representantes. En el mismo sentido, el secretario general de UGTCyL recordó que UGT es patrimonio, no de los cargos o de sus representantes sino de “todos y cada uno de sus afiliados”.

Diálogo Social

Para finalizar, Faustino Temprano advirtió de que el Diálogo Social “está claramente en peligro porque el actual Gobierno autonómico no cree en ello”. En palabras del secretario de UGTCyL, para conseguirlo, tendrían que modificar el Estatuto de Autonomía y necesitarían 2/3 de los votos de las Cortes para modificarlo (que no tienen).

Pero, a cambio, dijo, “lo que están haciendo es dinamitarlo y quitar derechos de los trabajadores que ya tenían adquiridos” y aseguró que el Gobierno de Castilla y León “tiene cabreada a la mayoría de la población de la comunidad creando un clima de crispación social difícil de mantener y, esté quien esté en el Gobierno (si la moción de censura avanza o no) es que tengan capacidad para dialogar y resolver los problemas de los trabajadores y trabajadoras”.