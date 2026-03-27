Orbaneja del Castillo (Burgos) entra en el Top 50 de pueblos más buscados de España: "Es sinónimo de desconexión y contacto con la naturaleza"

El auge del turismo rural en España tiene un claro reflejo en el comportamiento de los viajeros en Internet. En un momento en que se prioriza la autenticidad y la naturaleza, las búsquedas en Google se han convertido en un termómetro para medir el interés por los destinos. Un estudio de Sensación Rural y la agencia o10media, con datos de 2025, revela que Orbaneja del Castillo se ha posicionado como uno de los pueblos más buscados, entrando en el Top 50 nacional.

Un paraje definido por el agua

El éxito de Orbaneja del Castillo, que ocupa el puesto 43 de España con 7.670 búsquedas, se debe a su imagen única: una cascada que atraviesa el casco urbano. Nacho García, del departamento de Comunicación de Sensación Rural, explica que este enclave es un ejemplo de cómo un pueblo "entra en armonía perfecta con la naturaleza". Para García, lo que distingue a Orbaneja es "la simbiosis entre paisaje y arquitectura popular".

COPE Cascada de Orbaneja del Castillo

El Alcalde de Ornabeja del Castillo, José María Martínez, ha consefaso que es un lugar único y con mucho encanto "El natural y el del pueblo en sí. Es un pueblo muy bien conservado, es conjunto histórico. Todos los turistas que vienen se quedan encantados con esas cosas. Y también la sencillez". Además, ha confesado que lo que mejor define a Orbaneja es lo sencillo " Tiene mucha historia, eso sí, porque por aquí han pasado las 3 culturas, pero es la sencillez, sobre todo, no ha habido nobleza ni nada de esto."

"Por aquí han pasado las 3 culturas, pero es la sencillez, sobre todo, no ha habido nobleza ni nada de esto" Jose María Martínez Alcalde de Orbaneja del Castillo

Sensación Rural Turismo Rural en Burgos

Este destino se ha convertido en sinónimo de desconexión. Según Nacho García, el pueblo burgalés refleja una tendencia creciente desde la pandemia: "cada vez más personas buscan más tiempo para estar en contacto con la naturaleza". Esta búsqueda, añade, permite "realizar una escapada con los beneficios que ello implica para la salud, tanto mental como física".

Burgos, una potencia en pueblos con encanto

Aunque Orbaneja lidera el interés, no es el único tesoro de la provincia. El estudio también destaca a Villadiego (4.830 búsquedas), con su pasado medieval; Frías (4.460), uno de los pueblos más bonitos de España con sus casas colgadas; Lerma (3.990), con su imponente Palacio Ducal; y Covarrubias (2.660), conocida como la "cuna de Castilla".

El interés por los pueblos es, de hecho, una de las señas de identidad de Burgos como destino rural. Nacho García subraya un dato sobresaliente: si la media nacional de búsquedas enfocadas en pueblos es del 45%, "en el caso de Burgos asciende al 70%". Este fenómeno, afirma, está totalmente justificado.

COPE Vista panorámica de Orbaneja del Castillo, Burgos

Burgos es la provincia que tiene un mayor número de conjuntos histórico artísticos en sus pueblos" Nacho García Departamento de comunicación de Sensación Rural

La razón de este enorme atractivo reside en su patrimonio. Tal como señala García, "Burgos es la provincia que tiene un mayor número de conjuntos histórico artísticos en sus pueblos". Con un total de 31 pueblos declarados con esta distinción, supera ampliamente a la siguiente provincia, que tiene 22, lo que demuestra un reconocimiento cultural y paisajístico excepcional.

Piscinas y escapadas: así es el viajero rural

El análisis de búsquedas también desvela las preferencias de los viajeros al elegir alojamiento. En Burgos, el requisito principal es claro: la piscina. Según el portavoz de Sensación Rural, "tres de cada cuatro búsquedas" de casas rurales en la provincia especifican que tenga piscina. Lo más sorprendente, añade, es que la segunda característica más demandada es que la "piscina sea climatizada", con un 13,4% de las consultas.

El perfil del viaje también es determinante. Puentes como el de Semana Santa son "un puente perfecto" para el turismo rural, marcando un "despertar" del interés en marzo y abril. Además, la cercanía a grandes ciudades como Madrid, principal origen de las consultas sobre Burgos, convierte estas escapadas cortas en una opción ideal frente a otros destinos de costa que se prefieren para vacaciones más largas.