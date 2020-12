El Obispillo 2020 recuerda a los afectados por la pandemia y pide "más conciencia" en el comportamiento social

El Obispillo de Burgos 2020, Rodrigo Rojo Palacín, recordó hoy a los afectados por la pandemia del COVID-19, y pidió "más conciencia" en el comportamiento de todos, así como más apoyo a los sectores más afectados por la crisis. Siguiendo la tradición de cada 28 de diciembre, y con motivo del día de los Santos Inocentes, tuvo lugar la fiesta del Obispillo, donde un miembro de la Escolanía de Pueri Cantores, fue proclamado Obispillo, y trasladó sus peticiones al Ayuntamiento de Burgos.

El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, recibió al joven de nueve años, en un encuentro "mucho menos numeroso que en otras ocasiones", tal y como aseguraron desde el Ayuntamiento, en cumplimiento con las medidas sanitarias establecidas.

En su discurso, el Obispillo recordó a las personas afectadas por la pandemia del COVID- 19, tanto a nivel sanitario como económico. "En mi familia lo hemos vivido por los dos lados, ya que mi madre es enfermera y ha estado trabajando en el hospital en primera línea y no he podido estar con ella como me hubiera gustado, y mi padre al ser autónomo y con un comercio no pudo trabajar", dijo. Por ello, solicitó a la gente "más conciencia de lo que hace y de las consecuencias que tiene su comportamiento". Asimismo, pidió que se ayude a los autónomos y comercios a superar esta pandemia, destacando lo "necesario" que es el comercio en esta ciudad.

También aprovechó el encuentro con el alcalde para solicitar algunas acciones concretas en su barrio, la Ventilla, como la reducción de ruidos y contaminación de las fábricas, la construcción de la prometida rotonda en la N-120 y una mejor conexión a pie con el resto de la ciudad.