Normalidad al inicio de la jornada electoral con la apertura de 795 mesas en la provincia de Burgos

La jornada electoral ha comenzado en la provincia de Burgos con normalidad habiéndose constituidas el 100% de las mesas 795 a las 9:15 horas. A lo largo del día de hoy se celebran en la provincia de Burgos elecciones locales tanto en municipios como entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

La primera mesa en constituirse ha sido la de Fuentecen en el local electoral de la Casa Consistorial a las 8:02 horas, casi a la misma hora se han constituido mesas en Fresno de Río Tirón y Villazopeque.

La primera mesa en constituirse en Burgos ha sido una en el C.P. Marceliano Santamaría, en Aranda de Duero la ubicada en La Aguilera y la más madrugadora en Miranda de Ebro en el C.P. Cervantes.

La normalidad ha marcado la jornada donde la excepción ha sido una mesa en el IES Comuneros de Castilla donde ha tenido que intervenir la Junta Electoral de Zona dado que en una mesa sólo se habían presentado dos miembros. Como curiosidades en Jaramillo Quemado, con un censo de cinco vecinos, a las 9:05 habían votado todos y sólo quedaba pendiente para cerrar el escrutinio el único voto por correo registrado. Además, la representante de la Administración asignada a Saldaña se retrasó al quedarse atrapada en un ascensor al igual que el destinado en Rezmondo que tuvo problemas con su vehículo. Ambas mesas electorales se constituyeron con normalidad antes de las 9 horas. Por último, en Barbadillo del Pez falleció uno de los candidatos con la candidatura ya proclamada, e impresas ya las papeletas, no pudiéndose ser sustituido conforme a sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo.

En las elecciones municipales se eligen 1.843 concejales en 371 municipios en la provincia de Burgos, siendo la segunda provincia de la región después de Salamanca con mayor número de concejales. Además, en Burgos los electores de 642 entidades inferiores al municipio eligen a su alcalde pedáneo. Tras las elecciones se designarán un total de 25 diputados provinciales que constituirán el pleno de la Diputación Provincial.

El censo electoral está compuesto por 279.226 electores que se dividen en 277.375 electores residentes en España y 1.851 electores extranjeros residentes en España.

Cuatro municipios y 17 entidades locales menores sin candidatura

Durante la presente jornada electoral, los vecinos de cuatro municipios y 17 entidades locales menores no podrán votar en las elecciones locales ya que no se ha presentado candidatura alguna. Se trata de los municipios de Trespaderne, Quintanilla de la Mata, Peral de Arlanza y Zael.

Respecto a las entidades locales menores, estas corresponden a una en la Junta Electoral de Zona de Briviesca, tres en la de Lerma y en la de Miranda de Ebro, respectivamente, cuatro en la de Burgos y seis en la de Villarcayo.

Tal y como enuncia la ley electoral, en el plazo de seis meses se procederá a la celebración de elecciones parciales en estas circunscripciones. Si no hubiera candidatura de nuevo, la Diputación Provincial o el órgano competente de la Junta de Castilla y León asumirá directamente la gestión ordinaria de la entidad local.

Cabe resaltar que el hecho de que no se hayan presentado candidatura en el municipio de Trespaderne no impide que sus vecinas y vecinos ejerzan su derecho al voto con normalidad en las elecciones a cuatro de las cinco entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En una de ellas, Santotis, no se presentó ninguna candidatura.