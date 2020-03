Normalidad en la entrada a clase del CEIP Anduva de Miranda (Burgos) tras el cierre de 3 aulas por coronavirus

La entrada a clase del colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Anduva, de Miranda de Ebro (Burgos), se registró con normalidad, tras la decisión ayer del cierre de tres aulas hasta el 18 de marzo. Una medida que se adopta siguiendo las instrucciones dadas por la Consejería de Sanidad en aplicación de los criterios de contención de la transmisión del virus Covid-19.

Se trata de las clases correspondientes al grupo A del segundo curso de Educación Infantil, al A de segundo de Primaria y al B del cuarto de Primaria. Esta decisión afecta a 81 alumnos y once profesores en total. El colegio está ubicado en la avenida de San Agustín de Miranda, en el barrio de Anduva, de esta localidad burgalesa.

Antes de las 9 horas, niños de Educación Infantil y Primaria, acompañados de sus padres o familiares, llegaban al colegio como un día normal. Algunos padres entraban con su vehículo dentro de las instalaciones y otros optaron por aparcar en las inmediaciones. Así, en declaraciones a la agencia Ical, uno de ellos aseguró que seguirá “haciendo vida normal hasta que el colegio no comunique algo diferente”. “Sinceramente no nos preocupa”, decía otro de los progenitores. La madre de otro de los menores señaló que “la situación es extraña” porque no comprende que “solo se cierren tres clases y no el resto”.

La Dirección del CEIP no ha querido informar más y se remite a la Consejería de Educación, que será, según avanzaron, quien envíe un comunicado de prensa a última hora de la mañana. Uno de los profesores que imparte clases en el CEIP Anduva, que entraba a la misma hora, desveló que acudía al centro educativo para llevar su parte de baja médica.