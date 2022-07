LA NOCHE RECONOCIDA

Los momentos previos al inicio de las actuaciones previstas en el programa oficial tienen, en ocasiones, magia y encanto, cuando no un profundo mensaje no emitido de amor a lo propio aunque lo desconozcamos.

Así nos pasa con nuestro idioma al que castigamos con exceso cuando no con desidia y con el que nos reconciliamos, al menos a mi me pasa, cuando escuchamos el hablar de la américa hispana. Especialmente sensible en el uso de la lengua en los hombres y mujeres de Bolivia y más certeramente en la zona de la que han llegado hasta nuestra ciudad: Cochabamba, donde la pureza de la palabra no se intoxica con otros acentos o remedos lingüísticos que nos son ajenos.

Momento para la reconciliación idiomática y agradecimiento por cuidar tanto y tan bien la lengua que nos une.

Dicho esto, que me parece relevante en un marco de intercambio cultural a través de la música y el baile, la noche habló y bailó en español, pues el protagonismo intermitente de los tres grupos de Burgos que se subieron al escenario, -Nuestra Señora de las Nieves, Diego Porcelos y los Zagales- fue dando forma al son las dulzainas y las voces de los coros, a sonidos de nuestra geografía, mas allá de la jota, siempre protagonista de nuestros bailes.

Y fueron encajando, actuación a actuación, a los grupos de Bolivia y de EEUU que fueron el plato fuerte de la noche.

Primero Bolivia, cueca y otros ritmos con generosidad y variedad en el vestuario.

Sonidos incaicos y temas musicales con letras que ponen de manifiesto el amor de los bolivianos a su patria.

EEUU llegó, tocó, bailó y nos dejó la misma sensación que cuando viajamos a Nueva York, que nos parece que ya hemos estado allí, que todo nos es conocido y casi vivido, gracias al cine de nuestras vidas. Así nos pasó, pero con la música y los bailes, casi de cine, algunos, ejecutados con nivel de gran musical, con ritmos y melodías que forman parte de nuestras vidas.

La presencia de los músicos y bailarines no deja indiferente a nadie y nos sitúa de inmediato a orillas del ría Misisipi en algún barco de vapor o en un salón sureño de baile de can-can.

Y todo, una vez más, en una noche cálida de las que no se recuerda.

La sensación al atravesar el ecuador del Festival es que las cosas van bien, sin estridencias, con un empeño organizativo que supera las dificultades de tiempos difíciles.

Quedan aún horas apasionantes.

PROGRAMA

VIERNES 15 DE JULIO

12 horas. Taller “Baila con nosotros”

Patio del Claustro del Monasterio de San Juan

Bolivia

13 horas. Músicas y Canciones del Mundo

Sala Capitular del Monasterio de San Juan

Estados Unidos

20 horas. Desfile por el centro histórico de la ciudad con todos los grupos participantes: Bolivia, España, Estados Unidos, Guinea Bissau y Polonia

Recorrido: Teatro Principal, Diputación, Paseo del Espolón, Arco de Santa María, plaza del Rey San Fernando, calle de la Paloma, calle Laín Calvo, calle San Juan, calle Santander, calle San Juan, Arco de San Juan, , calle San Lesmes, plaza de San Juan

21 horas. 4ª Jornada. Festival Internacional de Folklore Ciudad de Burgos

Plaza de San Juan

Actuaciones de: Bolivia, Polonia y Estados Unidos