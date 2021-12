El niño Diego Espín Choloquinga, elegido Obispillo 2021

El niño Diego Espín Choloquinga ha sido elegido este domingo ‘Obispillo 2021’. El pequeño de la Escolanía Pueri Cantores de la catedral de Burgos recorrerá las calles de la ciudad el próximo 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, vestido de obispo y a lomos de una mula blanca si la incidencia del COVID-19 lo permite. Le acompañarán como vicario y secretario, Alejandro Gómez Arnáiz y Rodrigo Rojo Palacín, respectivamente.

El escolano elegido este año es un niño de nueve años que estudia cuarto de Educación Primaria en el colegio ‘Río Arlanzón’, según informaron fuentes de la Asociación Kalyope Pueri Centores, quienes indicaron que en esta ocasión, el acto de proclamación no se produjo en el Teatro Principal, como viene siendo habitual, debido a la incidencia del COVID-19. “Al tratarse de un lugar interior y, sabiendo que el 95 por ciento de los escolanos no están vacunados (aunque cantan con mascarilla), no nos parecía apropiado el acto”, reconocieron.

“Es un niño muy inquieto y curioso, que tiene una gran afición por la robótica. Su asignatura favorita son las matemáticas. Le gusta mucho cantar, pintar y cocinar, aunque su pasión es estar con sus padres y sobre todo con su hermana pequeña. Aunque es pequeño de edad, su corazón es muy grande porque le entusiasma el poder ayudar a los demás”, indicaron.

Además, la ‘Madrina’ del Obispillo 2021 será la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT) del Ayuntamiento de Burgos, Rosario Pérez Pardo. “Nos enorgullece por ser ella una apasionada de la música, además de ser docente de Educación Secundaria”, resaltaron, al tiempo que indicaron que “una buena parte de la actividad de la Escolanía ‘Pueri Cantores’ de la Catedral de Burgos está basada en la enseñanza y, sobre todo, en la cultura musical sembrada a través de la Historia”. “Sabemos que ella es una gran coralista, y como tal, es la persona idónea para este nombramiento de ‘Madrina’ del Obispillo 2021”, sentenciaron.

El acto de investidura tendrá lugar el día 28 de diciembre a las 11.30 horas en el Monasterio de las Madres Salesas, siguiendo las medidas de seguridad e higiene, así como el aforo permitido en dicho momento, si le hubiere. No habrá la tradicional visita a la residencia de Barrantes, pero sí al arzobispo Mario Iceta a las 12.45 horas. En cuanto al paseo en caballo por el Espolón y visita al Ayuntamiento y al alcalde, Daniel de la Rosa, en este colectivo están a la espera de la evolución de los datos de la incidencia y presión hospitalaria.

El ‘Obispillo’ es un cargo que supone poder ser el representante de todos los niños de la ciudad el próximo día 28. Se trata de una conocida figura, tradicional en los festejos navideños de la capital burgalesa desde hace décadas, y cuyos orígenes se remontan al siglo XV, cuando el Cabildo Metropolitano de la catedral permitió este día que un niño se vistiera de obispo.

Así, cada año se viste a uno de los niños de la Escolanía de los Pueri Cantores que haya recibido la Primera Comunión ese mismo año, y durante un día dispone del mando de la ciudad para pedir favores para los más pequeños. Sin embargo, esta tradición se vio truncada durante un largo periodo de tiempo con la desaparición de la Escolanía de la catedral y no se retomó hasta el año 1996 gracias al esfuerzo del Cabildo.