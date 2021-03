El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) comienza su XVIII Concurso de Postales

El Museo de Dinosaurios de la localidad burgalesa de Salas de los Infantes abrió esta semana el plazo para presentar los trabajos que quieran participar en el XVIII Concurso de Postales del centro museístico, en el que colabora, de manera activa, la Fundación Dinosaurios Castilla y León.

El concurso está abierto a todas las personas que deseen participar, sin límite de edad, que deberán enviar bocetos originales, inéditos y no premiados en ningún otro concurso, con ilustraciones de motivos paleontológicos o arqueológicos, pudiendo entregar cada concursante un máximo de cinco bocetos, informó el Museo de Dinosaurios en un comunicado remitido a Ical.

Los bocetos, que tendrán un tamaño de 10,5 por 15 centímetros o de 11,5 por 16,5 centímetros, en disposición horizontal o vertical, se enviarán por correo postal a la dirección del Museo de Dinosaurios, ubicada en la plaza Jesús Aparicio, número 9, de la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, o se entregarán directamente en el propio museo entre martes y domingo.

Los trabajos no deberán estar firmados por los autores, que para su identificación tendrán que escribir a lápiz, en el reverso del boceto, un lema elegido. En sobre cerrado aparte, se adjuntarán los datos personales del autor y, en el exterior del sobre, se deberá escribir el lema elegido para identificar la obra, así como la modalidad en la que participa.

Y es que el XVIII Concurso de Postales del Museo de Dinosaurios cuenta con tres categorías de participación: una para personas menores de 15 años, otra para personas que tengan más de esa edad y una última para personas con discapacidad intelectual. Cada modalidad contará con un premio que, en el caso de la primera y la tercera, será de 100 euros, mientras que los mayores de 15 años podrán optar a un galardón dotado con 300 euros. Los premios serán adjudicados por el jurado correspondiente, cuyos acuerdos serán inapelables.

Entre los criterios del jurado, tendrá especial relevancia la originalidad de las ilustraciones. No podrán recaer dos premios en la misma persona ni podrán ser premiados aquellos participantes que ya lo hayan sido en los dos últimos años. El jurado podrá declarar desierto el concurso si considera que los bocetos presentados no tienen la calidad deseada y se reserva la posibilidad de conceder algún accésit a obras no premiadas.

El plazo para la admisión de los trabajos se inició el pasado viernes, 18 de marzo, y finalizará el 4 de mayo. El fallo del concurso se realizará el día 11 de ese mismo mes, haciéndose público a continuación a través de la página web y las redes sociales de la Fundación Dinosaurios y del propio Museo de Dinosaurios. La entrega de los galardones se realizará en el propio museo el domingo 16 de mayo a las 12.30 horas, dentro de los actos programados en torno al Día Internacional del Museo, en función de la situación sanitaria y de restricción de movimiento que esté vigente en ese momento.

Los trabajos serán expuestos en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes durante los meses de junio a agosto, y podrán retirarse del centro a partir del 1 de septiembre. Las postales ganadoras pasarán a ser propiedad del Museo de Dinosaurios, que podrá disponer de ellas siempre que lo estime conveniente.