Morant considera una “involución” la llegada de Vox al Gobierno de CyL y un “mal mensaje” para el nuevo PP

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, calificó hoy de “involución” la llegada de Vox al Gobierno de Castilla y León, tras la ceremonia de investidura celebrada ayer en las Cortes. “La extrema derecha no había entrado en un gobierno de nuestro país desde que vivimos en democracia, por tanto es una mala noticia, un mal mensaje para un nuevo PP encabezado por Alberto Núñez Feijóo, que venía a establecer pactos y el primero que hace es con la ultraderecha”, dijo.

Así lo aseguró la ministra durante su visita al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) de Burgos, donde estuvo acompañada por la directora del mismo, María Martinón, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el codirector de los yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, entre otros.

A preguntas de los medios acerca de su opinión sobre lo ocurrido ayer en las Cortes con la formación del nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma tras el pacto de PP y Vox, Morant señaló que la llegada de Vox supone una “anomalía”. “En toda Europa lo que se está haciendo es poner un cordón sanitaria a la ultraderecha”, recordó.

En este sentido señaló que la democracia se basa en “valores y conquistas sociales”, y afirmó que una de las mayores conquistas sociales de los últimos tiempos es el estado de autonomías, “que ayer se puso en cuestión por parte del vicepresidente de Vox en su discurso de investidura”. “ Se está poniendo en cuestión incluso Europa y el proyecto europeo. Ahora mismo Europa está dando una respuesta sin precedentes a la crisis de la pandemia, refugiados derivada de la guerra, a la crisis de la guerra”, recordó.

La ministra explicó además que Vox supone una “involución” también en “derechos fundamentales”. “Se está poniendo en peligro grave a muchas mujeres que están amenazadas en su integridad y vida”, apuntó, a la vez que explicó que es precisamente el motivo “por el cual se firmó por parte de todos los partidos políticos un pacto contra la violencia de genero”. “Poner a día de hoy en cuestión la violencia de género, es negar los avances de esta sociedad en democracia”, subrayó

En esta línea, Diana Morant aseguró que ese “negacionismo”, Vox lo practica también en la ciencia. “Niega el cambio climático, el rigor científico, el conocimiento y por tanto la evolución de este país, que se basa en la ciencia y el conocimiento”, dijo. Por ello, considera que esto está “en peligro”.

Asimismo, durante su declaración ante los medios, la ministra de Ciencia e Innovación quiso trasladar un mensaje a la ciudadanía de Castilla y León. “El Gobierno de España va a estar muy atento a que no se produzca ningún paso atrás en los valores y grandes conquistas sociales que hemos adquirido en los últimos años. Vamos a ser garantes de que no haya ningún retroceso en los derechos de la ciudadanía , mujeres , jóvenes y de todo aquel que quiere vivir en un país democrático, que es en el que vivimos , y por tanto quiere evolucionar y no retroceder”, concluyó.