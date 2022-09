Molteplás acoge el primer encuentro del Foro Empresas Innovadoras de FAE y Fundación Caja de Burgos

Molteplás, empresa perteneciente al Grupo MECACONTROL, ha acogido esta mañana el primer encuentro del Foro de Empresas Innovadoras puesto en marcha por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Fundación Caja de Burgos (FCB).

La firma anfitriona ha hecho partícipe a las más de 20 empresas asistentes a la reunión de su Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Generación de Hidrógeno basado en Plasma no Térmico y Catalizadores, un prototipo de generación de hidrógeno para su utilización en la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno en los motores de combustión interna, una novedosa tecnología que permite avanzar en almacenamiento químico, generación in situ de energía, recuperación de residuos, etc.

El Foro de Empresas Innovadoras está formado por las compañías acreedoras de las distinciones otorgadas por FAE y FCB con sus premios de innovación, y su puesta en marcha responde al empeño de ambas organizaciones por impulsar el tejido productivo innovador en la provincia de Burgos.

MECACONTROL

Distinguida con el Premio FAE Innovación en 2021, MECACONTROL nace en los años noventa como una pequeña factoría familiar, dedicada principalmente a la construcción de moldes de plástico. Esta incipiente empresa posee desde entonces, una clara vocación de ofrecer a los clientes un servicio integral adecuado a cada una de sus necesidades particulares. El espíritu empresarial de los inicios, unido al carácter emprendedor de sus fundadores, le conduce a su expansión hasta lo que es hoy: un Grupo de empresas y factorías de ámbito nacional e internacional, con un equipo de más de 300 trabajadores.

MECACONTROL dio el salto al mercado europeo en 2008, apostando por la inversión en nuevas plantas como MECACONTROL POLSKA en Polonia y consolidando su implantación industrial nacional con diferentes plantas en España.

