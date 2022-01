Méndez Pozo baraja optar a la reelección al frente de la Cámara de Comercio de Burgos: “Mientras sea útil"

El actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, Antonio Méndez Pozo, aseguró hoy que baraja optar a la reelección en el cargo. "Tengo muy claro que mientras sea útil estaré cumpliendo mis responsabilidades; además soy una persona que no le gusta dejar las cosas a medias”, señaló en alusión al peso importante que lleva en la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, cuyas actividades se prorrogaron hasta finales del presente ejercicio.

“Esta casa -la Cámara de Comercio- lleva un peso importante en la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, que le queda aun un año”, relató, y apostilló que “el vicepresidente ejecutivo es el presidente de la Cámara”. Por lo tanto, indicó que “si al final me decido...primero tiene que tener uno ganas, ilusión, ideas y luego que te voten”. “Yo estas cuatro cosas las tengo y además una quinta: no quiero dejar tirado a la Fundación VIII Centenario. Llevo cinco años tirando del carro y me gustaría dejarlo con las llaves cerrado”, manifestó.

La próxima convocatoria de elecciones a las Cámaras de Comercio tendrá lugar el próximo mes de abril. Así se estimó en la reunión del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, que se celebró el pasado 18 de enero en el Salón Rojo del Teatro Principal y de cuya reunión se informó hoy en rueda de prensa.

En este sentido, Méndez Pozo, animó a los plenarios para que “con la responsabilidad de cada ciudadano, lo mediten bien y si creen que van a ser útiles se presenten”. Además, insistió en trasladar que los jóvenes empresarios que están surgiendo “puedan entrar en este plenario y haya aportaciones de savia nueva, con ganas de trabajar y pueda ser oportuno y muy satisfactorio que entren jóvenes para los 34 puestos que tiene el plenario”.

Si bien el actual responsable de la entidad cameral burgalesa no confirmó si opta a la reelección aunque si que afirmó que “se encuentra bien, con ganas, ideas y me gusta ayudar las ideas que salen de otros lados”. Aún así, reconoció: “Me iría muy a gusto si hay un recambio oportuno. Uno no es eterno”.