El MEH expone el resultado de las excavaciones arqueológicas de una antigua colonia española fundada en 1626

Las excavaciones arqueológicas de Keelung (Taiwán), antigua colonia española fundada en 1626, se presentan mañana miércoles en el Museo de la Evolución Humana. La charla pertenece al ciclo ‘Del Andamio al Dron’, que se celebra este curso en el Museo de la Evolución Humana, tendrá lugar a las 20.15 horas, en el salón de actos, con entrada libre hasta completar aforo. En el acto estarán las doctoras María Cruz Berrocal y Elena Serrano, codirectora y miembro del proyecto investigador. Con los hallazgos encontrados, estas excavaciones son yacimiento de referencia para el período colonial de Asia-Pacífico.

En el pequeño islote de Heping, a la entrada del puerto de Keelung (Taiwán), se funda en 1626 la colonia española de San Salvador de Quelang. Se trata de uno de los establecimientos coloniales que la Monarquía española implanta en la costa norte taiwanesa para controlar la amenaza holandesa que asediaba Manila, fundar nuevos puertos comerciales y avanzar la evangelización de la región entera, fundamentalmente de China y de Japón. Las excavaciones arqueológicas que venimos desarrollando desde 2011 han permitido recuperar parte de los restos monumentales de la colonia y analizar el impacto que los colonos tuvieron sobre las poblaciones locales.

Pese a tratarse de una zona densamente urbanizada, la parcela donde se emplaza el área de actuaciones arqueológicas, en pleno centro urbano, ha preservado una completa estratificación que permiten estudiar las diferentes fases de ocupación. Este suceso ha permitido conocer las características del asentamiento prehistórico en toda la duración de este período, con viviendas tipo palafítico, ajuares cerámicos completos localizados in situ y un interesante repertorio de industria lítica con utensilios y ornamentos realizados en nefrita, pizarra, esquisto, etc. La ocupación del asentamiento no parece interrumpirse y se han podido documentar claros indicios del dinamismo de las comunidades prehistóricas taiwanesas, que incluye el desarrollo autóctono de la metalurgia del hierro, y contactos con comunidades chinas continentales y del sudeste asiático. Estos temas son clave ahora mismo en la arqueología prehistórica de Asia-Pacífico.

En cuanto a la colonia española, durante los años del proyecto se han localizado los restos de la iglesia dominica de San Salvador, enterramientos asociados a la colonia europea –española primero y holandesa después– así como importantes indicios del poblado aborigen emplazado en el lugar donde se asentó parte de la colonia.

En el proyecto se ha puesto especial interés en la formación de los arqueólogos taiwaneses y estudiantes en la excavación estratigráfica del yacimiento. Este tipo de excavación es prácticamente desconocida en Taiwán, y por ello este proyecto ha aportado valor añadido que los taiwaneses valoran enormemente.